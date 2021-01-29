高雄現今年首例漢他病毒 染病五旬翁家中抓出14隻老鼠

國內出現今年首例漢他病毒症候群病例，為一名高雄市苓雅區一名家中開店的50多歲男性，住處曾有鼠類出沒，衛生單位已前往個案住家周邊進行疫情調查、環境消毒及民眾衛教等防治工作，截至1月28日，共放置55個鼠籠，並已捕獲14隻老鼠，明天苓雅區整區都會大掃除。

疾管署副署長莊人祥表示，該男近期無旅遊史，主要活動地為住家周邊，個案1月8日起陸續出現畏寒、疲倦、盜汗等症狀，曾至診所就醫，1月15日症狀未改善，出現發燒頭痛症狀，前往醫院就醫並收治住院，經通報檢驗確診。目前狀況穩定，已返家休養，同住家人無疑似症狀。

莊人祥說，過去是漢他病毒出血熱併腎症候群及漢他病毒肺症候群，去年11月起改統一稱漢他病毒症候群，疾管署統計，國內去(2020)年累計11例漢他病毒症候群病例，高於2016至2019年累計數(分別4、0、1、3例)。個案居住地為高雄市5例、屏東縣3例、新北市2例、基隆市1例。

自2011年以來累計25例，性別以男性14例(佔56%)為多；年齡則以40歲以上20例(佔80%)為多。漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體。或被帶病毒的嚙齒類動物咬傷，就有感染風險。

漢他病毒出血熱感染後潛伏期為數天至兩個月，主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

莊人祥呼籲，「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，清除家中老鼠可能躲藏死角；餐廳、飯店、小吃攤、市場、食品工廠等業者應留意環境衛生，驅除建築物中鼠類。