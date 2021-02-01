新春喝好茶! 天仁茗茶新春好茶賞，喫茶好韻一整年!

新春喝好茶，好韻一整年。 圖／天仁茗茶 提供

新春將至，大家應該很期待年假的到來吧，不想出遠門及人擠人，可以選擇在家喝杯好茶，或者帶著好茶伴手走春，拜訪親朋好友、左鄰右舍，於年假期間品茗長談，放鬆心情，好為開春儲備「牛」轉乾坤戰鬥力。喝茶的優點非常多，除了東方人一向有品茗習慣外，現在歐美也熱衷茶文化，許多大學研究機構證實喝茶有益健康。喜歡喝茶還得懂茶，在選擇茶葉上先聽聽專家怎麼說？

新春好茶-冬天必喝「冬之茶」台灣之光「天仁茗茶」在地製茶邁入第68年，是深受信賴的本土茶葉品牌。台灣產茶量最多且最有特色的兩個季節就是春、冬兩季，新春時節當然就是喝當期的冬茶，由於氣候由熱轉冷，茶葉相對成長速度較緩，也造就了冬茶滋味甘醇、滑順有喉韻的特殊口感。

相對春茶，冬茶產量少，加上春節需求量多，可說是愛茶人每年最期待的茶。天仁「冬之茶」以牛到吉祥傳遞祝福，送禮自用最佳首選!

「冬之茶」以牛到吉祥傳遞祝福，送禮自用都合宜。 圖／天仁茗茶 提供

新春好茶-鴻運當頭「日月潭紅玉紅茶」

日月潭紅玉紅茶象徵鴻運當頭，是新春好茶。 圖／天仁茗茶 提供

紅茶象徵鴻運當頭，是新春團聚賓主盡歡的好選項。天仁茗茶解釋，同一種茶葉因為發酵程度不同可以製作出不同的茶，「發酵」就是茶葉製程中最關鍵的一步！發酵會使茶葉原本的碧綠色澤逐漸變紅，香氣也會從花香轉變更帶成熟的果香。紅茶的飲用範圍很寬，大家早餐最常搭配的紅茶，不同溫度下的紅茶個性不同、搭配運用也不一樣。台灣最具盛名的紅茶就屬日月潭紅茶，其中又以「紅玉紅茶」最具特色，葉形呈條索狀、茶湯清澈亮紅，滋味甘潤濃醇，茶湯清澈亮紅，滋味甘潤濃醇，具有天然肉桂及薄荷香氣是其擄獲茶迷的主要特色。

新春好茶-清新滋味「碧螺春綠茶」

綠茶是餐後解膩首選，很受消費者喜愛。 圖／天仁茗茶 提供

相對「全發酵」的紅茶，「不發酵茶」綠茶也有擁護者。天仁茗茶說明，台灣綠茶產地集中在新北市三峽一帶，採摘新長出的嫩芽製成，茶葉葉質柔軟、芽心肥壯帶著翠綠的色澤，台灣綠茶以炒菁帶有獨特豆香為其特色，相對其他茶種含有更多維他命C等營養成分。團聚飽食大餐之後，來杯溫熱的「碧螺春綠茶」最是清新，口腔的油膩一掃而空，幫助消化感覺好舒服。

新春好茶-天仁經典「913茶王」

圖／天仁茗茶 提供

造訪過天仁門市一定喝過913茶王，利用粉光參和烏龍茶以完美比例調和，有了粉光參的幫襯，烏龍茶回甘的力道更加提升，呈現甘醇、滋養的迷人魅力，讓天仁913茶王備受消費者喜愛。

根據需求，天仁茶王系列還有焙火從輕到重、口感從輕盈甘醇到厚實濃郁的不同選擇，各具有獨特的韻味，新春假期，帶著精心挑選的茶王拜訪親朋好友，分享一杯溫暖好茶，在回甘的茶湯中放慢生活步調，感受假期的美好時光。若想拿來送禮，年節還限定推出春節版313茶王及319茶王唷！

春節版313茶王、319茶王，年節限定推出。 圖／天仁茗茶 提供