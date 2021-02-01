餵養幼犬需要耐心與陪伴！少量多餐、避免零食打好健康基礎

家裡迎接了可愛的幼犬，除了增添許多熱鬧歡樂，也要一肩擔起照顧幼犬的健康與生活，尤其幼犬活潑好動、需要陪伴與照顧，又正值發育期，飲食營養與習慣都必須細心照料，讓幼犬的健康從小打好基礎。

幼犬活潑好動、需要陪伴與照顧，又正值發育期，飲食營養與習慣都必須細心照料，讓狗狗的健康從小打好基礎。 吳彥鋒／攝影

長宏動物醫院院長吳家慶表示，幼犬在一個月齡開始長牙，長牙後可以使用離乳犬飼料添加部分飲用水使其變成粥狀或使用離乳犬罐頭換食，2個月齡以上就可以吃幼犬乾飼料或幼犬濕糧，從離乳犬飼料轉換成幼犬乾飼料約花1-2周的時間。

幼犬成長期對於蛋白質、熱量、鈣質的需求較高，2個月大之內可選擇幼犬專用成長奶粉替代母乳，千萬不要餵食牛奶，以免出現腸胃敏感不適的狀況。2個月大之後如果乳齒冒出或出現愛啃咬的動作，就可開始嘗試餵食幼犬成長配方乾糧或濕糧，再視食慾狀況逐漸增加乾糧比例，讓牠們的新牙可以多咀嚼並加強清潔。

幼犬各種品種的體型差異很大，發育速度、營養需求和適合其嘴型的乾糧顆粒大小也不同，因此選擇乾糧時除了挑選幼犬專屬配方之外，也應考量幼犬體型。每餐的餵食量也因幼犬的體型而異，建議參考寵物食品包裝上的說明，一般都會標示1日建議餵食量，飼主可視狀況做餵餐分配，每餐都應控制份量、避免過量或不足。

狗狗各種品種的體型差異很大，發育速度、營養需求和乾糧顆粒大小也不同，因此選擇乾糧時除了挑選幼犬專屬配方之外，也應考量狗狗體型。 吳彥鋒／攝影

吳家慶院長指出，幼犬胃容量較小、消化能力較弱，也比較容易餓，建議6個月大前可1天餵3餐，適合少量多餐的方式，因咀嚼能力尚未發達，乾糧口感不宜太硬或太大顆；約6個月大以上可調整為1天2餐。

此外，吳家慶院長建議至少準備兩個不鏽鋼碗，分別放置食物與乾淨的飲水，吃完飯後如果幼犬大量喝水，可能會讓胃中的乾糧過度膨脹而導致脹氣、嘔吐，用餐時需要觀察一下，要是幼犬會猛喝水，可在飯後1小時再餵水；剛吃完飯也不宜劇烈運動。

要提醒的是，不要從小就讓幼犬常吃零食，也不要太早給予潔牙骨。吳家慶院長說，吃了零食或可吞下肚的潔牙骨，幼犬會容易飽，久而久之更可能導致挑食，寵物食品的營養成分已經足夠幼犬發育所需，除非訓練需求否則應盡量少給零食，在5～6個月大前建議挑選耐咬但無法吃進去的潔牙骨。糖分較高的水果、人吃的食物更不能亂餵，否則不僅容易發胖，更可能導致健康上的負擔。

在幼犬成長期，探索、玩耍、啃咬都是必定會出現的行為，需要家人的耐心陪伴與教育，也要依幼犬的毛髮長度選擇適合的梳毛刷或梳毛手套，平時就養成梳毛的習慣；帶幼犬外出時一定要使用提籠或牽繩。

在幼犬成長期，探索、玩耍、啃咬都是必定會出現的行為，需要家人的耐心陪伴與教育。 吳彥鋒／攝影

挑選幼犬的玩具時，最好是幼犬嘴巴的兩倍大，應選擇安全、耐咬、不會有零件脫落或釋放有毒物質的款式與材質，布類、絨毛娃娃類並不適合，家裡的拖鞋、抱枕、抹布、繩索、塑膠袋等也要收好，萬一咬破的碎片不小心吞下肚，輕則嘔吐或腹瀉，嚴重的話可能需要開刀取出異物。

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