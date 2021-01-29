試管雙胞胎變姐弟！38歲婦不孕求診 生一對子女圓夢

台中茂盛醫院今天為42歲游太太慶生，她在丈夫、3歲女兒、7個月大兒子，以及醫護人員陪同下，開心切蛋糕。游太太在38歲因不孕症求助院長李茂盛，從80顆卵培育並篩檢出二顆正常囊胚，分開植入後也各別產下試管女娃及男寶，讓原本可以是雙胞胎卻改成為一對姊弟。

李茂盛認為，疫情打擊年輕人結婚意願，全年結婚對數僅為12萬對，是48年來次低點，連帶新生兒出生數大幅減少，加速台灣人口邁向「生不如死」。他建議，把握35歲前的黃金生育期，晚婚夫妻雖能求助人工生殖技術，但「凍卵」才是超前佈署的最佳優生學。

再過1天就是游太太的42歲生日，李茂盛今天特別幫游太太慶生，贈送她最愛的粉紅花朵特製蛋糕，上面還印有兒女的合照，象徵這對姐弟是送給她的生日大禮，還送玩具車給姐弟倆。游太太看著3歲女兒和先生懷中抱著的7個月的小兒子，眼中流露滿滿的幸福。

游太太說，她29歲結婚，和丈夫計畫先拚經濟再懷孕生子，後來卻發生子宮外孕和流產，等到覺得該生孩子的時候，竟患有不孕症。她立刻接受治療，前後做了4次人工、4次試管，但都沒能懷孕，最後抱著最後希望求助於茂盛醫院，感謝醫師李茂盛讓她圓夢生了一雙兒女。

游先生說，為了治療不孕這幾年花費近200萬元，太太吃盡苦頭，感謝醫師李茂盛為夫妻圓夢，他誠心建議生子千萬不能拖，因為時間是金錢買不回來的。

李茂盛說，5年前游太太時38歲求診，患有多囊性卵巢症候群、子宮肌瘤，加上子宮外孕切除右側輸卵管術後子宮沾粘造成不孕，因此幫游太太採卵3次、80顆卵子，順利培育囊胚只剩7顆，再以染色體篩檢出2顆可用囊胚。