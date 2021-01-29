加班辛苦了！萊爾富年前一周限定「現煮咖啡買10送10」　還有票券聯促優惠活動

春節7天連假即將到來，許多人在過年前常得熬夜加班、趕工，萊爾富特別企畫為上班族加油打氣的「年前咖啡優惠」活動，2月1日起至2月7日推出一周限定大杯冰／熱美式咖啡、大杯冰／熱拿鐵咖啡可享同品項買10送10，不限會員皆可購買。

針對年節返鄉及有意出遊的民眾，萊爾富也推出票券聯促優惠活動，即日起至2月23日透過Life-ET機台購買高鐵、臺鐵、統聯、國光與和欣客運等交通票券購取票，或是購買威秀影城電影票券以及住宿、展覽、主題樂園等休閒旅遊票券，即可憑結帳收據下方的優惠券享漢堡王小華堡買1送1，以及Hi Café大杯冰／熱美式咖啡、大杯冰／熱拿鐵咖啡同品項買1送1。

過年時發紅包是華人新年習俗，萊爾富即日起至2月23日推出「過年刮紅包」和「會員萊賺紅包」活動，會員於活動期間內天天登入「Hi-Life VIP」App內的「萊玩遊戲」頁面，每人每日可享免費玩「過年刮紅包」遊戲1次，最高可刮中16,888 Hi點；於萊爾富門市或「Hi-Life VIP」App內的整買零取消費，均可使用Hi點折抵消費，每筆交易再享10% 點數回饋。

春節期間親友團聚少不了零嘴相伴，萊爾富於年節前夕的每周一（2月1日、2月8日、2月15日） 推出門市現售網路爆品活動，主打免排隊、免等待、「Hi-Life VIP」App會員於結帳時報會員手機號碼或出示會員App條碼還可享專屬會員價，2月1日至2月7日將推出金門貢糖第一品牌「聖祖原味花生貢糖」，2包入售價120元、會員價99元；2月8日至2月14日將推出「相撲肉乾（香橙）水果起司豬肉乾」，售價280元、會員價199元。