怎說改就改？ 《姓名條例》6重點：不限字數、一生只能改3次

高雄26歲男子林家丞名字改成「林家丞台灣之光財神羅伯特歐薩斯」，長長15字引起廣大網友討論，到底改名怎能說改就改？其實，《姓名條例》訂下登記姓名的6大重點，開放民眾一生只能改名3次，雖然沒有字數限制，但一般民眾還是依常見的取名習慣進行登記。

一、改姓只能改2次

根據《民法》第1059條規定，父母於子女出生登記前，應以書面約定子女從父姓或母姓。在子女未成年前，可由父母幫小孩改姓一次；待成年後，可再變更為父姓或母姓。上述兩種變更各以1次為限。

二、改名只能改3次

根據《姓名條例》第9條規定，若有以下6種情況發生便可申請改名，包含在同一公營機構或學校內，有同名同姓者；與三等親以內直系尊親屬名字完全相同；在同一縣設籍6個月以上，姓名完全相同；與經通緝有案人犯姓名完全相同；被認領、收養或被撤銷收養、中止收養者；字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因者。

不過，改名以3次為限，且成年後才能做第2次更改。

三、無字數限制

根據《姓名條例》第3條規定，取名規則僅明訂姓名在前，名字在後，姓氏與名字之間不得以空格或符號區隔。

四、不得自創文字

按《姓名條例》第2條規定，在辦理戶籍登記、申請歸化或護照時，在登記行姓名時應使用辭源、辭海、康熙等通用字典或教育部編訂之國語辭典中所列的文字。

五、原住民可使用傳統姓名登記

依《姓名條例》第4條規定，台灣原住民及其他少數民族均可以傳統姓名之羅馬拼音並列登記中文姓名。

六、通緝犯不得改名

依《姓名條例》第15條規定，有3種身分者不得改名，包含經通緝或羈押者；受宣告強制工作裁判確定者；受有期徒刑以上判刑確定，未宣告緩刑或未准予易科罰金、易服社會勞動者。