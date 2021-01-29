春節連續假期 郵政快捷郵件照常投遞

春節將至，中華郵政公司說，2月10日至16日春節連續假期，各地郵局營業窗口僅台北故宮郵局營業，提供外幣兌換、各類集郵票品與代售商品販售服務，其餘郵局一律停止營業，郵政快捷郵件則照常投遞。

中華郵政說，連續假期期間停止收攬信筒（箱）郵件及投遞包裹、限時、普通郵件，但為因應顧客交寄快捷郵件需求，仍照常投遞快捷郵件，並開放全台郵局郵務科（快捷股、郵務股或投遞股）及駐有守衛或保全之郵局（郵務股），收寄國內、國際快捷郵件；另台北郵件處理中心航郵科國際快捷郵件股及空運股（地址：桃園市大園區航勤北路18號），亦提供收寄國際快捷郵件服務。

中華郵政說，各地郵局所設之自動櫃員機、開放式信箱間、i郵箱及自助郵局，仍提供每日24小時用郵服務，歡迎多加利用。