流感人數上升 新北還有7萬劑疫苗可接種

新北市今召開防疫會議，新北市長侯友宜指出，已連續4天沒有本土確診案例，但各局處仍不能掉以輕心，另外流感近期有上升趨勢，明起流感疫苗開放全民接種，新北已施打91.4萬劑約92.2%，呼籲民眾儘速接種疫苗好過年。

依據疾病管制署監測資料，1月17日至1月23日全國類流感門急診就診共3萬9656人次，較前一周上升5.6%；近期流感疫苗有上升趨勢，但因新冠肺炎疫情關係，也讓新北市類流感門診、急診都比去年同期76.5％、42.32％。

新北衛生局長陳潤秋說，本周又有一波冷空氣南下，氣溫明顯下降，容易增加流感和上呼吸症狀患者，新北2020年流感採購92.2萬劑，中央12月及1月共撥補6.9萬劑，目前剩餘約7萬劑，明起公費疫苗開放全民接種至疫苗用罄。

侯友宜也說，參考各區里長聯誼會里長的意見後，今年新北市里環境認證競賽取消辦理；春節期間許多寺廟已配合修正新春期間各活動的舉辦方式，各區公所也請有辦理活動的單位，務必做好現場的人潮管控及各項防疫措施。

另外各賣場因應防疫設置單獨出入口可能影響逃生路線，新北消防局長黃德清也說，大賣場可適度管制，但安全門不可上鎖，工安小組針對春安重點場所現場勸導，若業者違規，將依建築法裁罰6萬以上。