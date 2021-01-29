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保障新住民消費權益 消保處網站新設專區

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

為增進新住民更方便取得消費資訊，行政院消費者保護處在網站新設「新住民消費者權益保護專區」https://cpc.ey.gov.tw/Page/E40005FD66558A67，提供新住民消費資訊查詢管道。

消保處表示，消保處在去年收集新住民生活上遭遇消費問題，並於同年9月8日舉辦「新住民消費者權益座談會」，邀請新住民與相關機關代表面對面交流，解決新住民日常生活消費時可能遭遇的困擾與需求，並作為相關主管機關日後施政參據，與會機關均具體承諾，將配合提供多語消費資訊及友善措施，確保新住民消費生活品質。

此外，消保處也同步擇選與新住民消費較密切相關的「通訊交易」及「消費者的購物權利與義務」消費常識，翻譯為英、日本、泰國、越南、印尼與緬甸等語言供參考，並彙整各機關相關的多國語言消費資訊，包括內政部地政司「住宅租賃宣導」、公平交易委員會「多層次傳銷的10個重要知識」、交通部觀光局之「所屬風景區旅遊資訊」、國家通訊傳播委員會「電信消費資訊及服務」及行政院農業委員會「入境與檢疫商品資訊及森林遊樂區旅遊資訊」等。

消保處說，新住民朋友除可在網站專區查詢消費資訊，也可到內政部移民署「新住民培力發展資訊網」充實各項消費知能。行政院消保處將持續透過消保計畫、方案與督導考核方式，督導內政部移民署及相關機關落實新住民消費權益保障。

消保處也提醒新住民朋友，如有消費疑義，可先透過1950全國消費者服務專線諮詢，萬一遇到消費爭議，也可到行政院消費者保護會網站進行線上申訴。

新住民 行政院 移民署

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