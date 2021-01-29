大千綜合醫院PAC計畫 助他車禍腦損傷再重新站起行走

21歲江姓男子車禍造成創傷性腦損傷、顱內出血且有多處骨折，緊急送醫手術並在加護病房觀察後，傷勢逐漸穩定，病患因照顧需求及接受後續復健治療，轉院至苗栗市大千綜合醫院PAC病房（腦中風急性後期照顧計畫），經12周密集復健課程，他從原本臥床不會起身，出院時已可行走並恢復日常基本自理功能

大千綜合醫院復健科物理治療師林立珍表示，病患剛到院時無法獨立起身坐床邊，同時缺乏語言表達功能，對指令理解有困難；針對他的狀況，分別為其安排物理、職能、語言等課程，過程中依個案情形調整復健內容，經密集復健治療後，病患進步到能獨立行走及上下樓梯，日常生活事物也有基本的自理能力，語言表達及理解能力同時獲改善。

衛服部統計，腦血管疾病是國人10大死因第4名，且病人發病後的功能狀況，大大影響照顧者與社會資源負擔。大千復健科醫師陳克銘表示，腦血管疾病的病患狀況穩定後，若能把握黃金治療期，積極接受復健治療，不僅可降低病人的失能程度，也能減少照顧者負擔。