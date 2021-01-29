附近聚財寶地一看就知！ 刮刮樂百萬得主加碼曝「中獎密技」

每逢過年時節，無論是刮刮樂或樂透彩券都有大批民眾搶買，其中有民眾會特別尋求曾開出大獎的彩券行，期望從中分到好運為今年搶得好兆頭，因此每到過年前後「如何提升彩運」經常成為熱門話題。

業者瑞竣科技就看出民眾需求，結合大數據概念與地理圖資，整合自彩券開賣以來全台近9千家投注站開出大樂透、威力彩頭獎的位置製作出「頭彩強運圖」，將「強運指數」分為1到10分，民眾從地圖上就可簡易看出「熱點大」的頭獎中獎熱區在哪裡。

從圖中可知，台北地區聚財熱度高達8分以上熱區，包含萬華區的龍山寺、中正區羅斯福路一段與南海路口及金山南路一段、永和區永和路一段與自由街口、大同區南京西路與華亭街口、中山區雙城街、松山區吉仁公園一帶、信義區松仁路與吳興街口、內湖區星雲街與康寧街一段、南港區興華路。

然而，從地圖中其實也可摸索出端倪，人潮流動較大的商圈地區通常會有較多民眾前往購買彩券，中獎次數自然會比其他人潮較少的地區來的高，因此今年是否能獲得財神爺青睞，也可說是一場拚運氣的趣味競賽。

此外，由於刮刮樂兌獎方式簡單，許多民眾都會買回家當作過年期間的小遊戲，除了一拚財運也增添許多趣味性。根據《三立新聞網》報導，有近40年經營彩券行經驗、開過20次頭獎的黃姓老闆就表示，「中獎與否還是運氣成分居多」。不過，曾有數名刮刮樂百萬得主分享「中獎秘訣」，買彩券後第一件事會先到知名、香火鼎盛的行天宮或附近媽祖廟拜拜，或是特地跑一趟財神爺廟，也有人是在自家神明桌上拜一拜後才開刮。

刮刮樂「選號」方式也是許多人好奇鑽研的中獎秘辛，黃姓老闆就分享接近農曆年節，具有吉祥寓意的2、6、8、9成了熱門數字，其中，數字2和台語「利」字同為諧音；數字6則代表「六六大順」；數字8則代表「發」；數字9又帶有「長久」含義。

不過，根據台彩公告，每期刮刮樂獎項分配均為隨機分布，單用一本或一張刮刮樂來計算中獎率並不樂觀，呼籲大家購買前應量力而為，勿過度投注。