冷藏技術突破！ 國產大蔥可保鮮5個月

大蔥，別名東京蔥或甜蔥，以蔥白為主要食用部位，日本料理吃壽喜燒不可或缺的食材。由於植株性喜冷涼，對栽培環境要求嚴苛，栽培期長，從播種至採收需耗時6個月以上，國內僅少數地區能成功栽種大蔥，其中又以台中市豐原地區最為成功。

農委會台中農改場表示，豐原地區仰賴得天獨厚的栽培環境，造就大蔥產業。每年12月至翌年3月為大蔥產期，一年僅一收，造成產期過於集中問題，台中區農業改良場協助豐原區農會建立大蔥貯藏條件，經試驗後可延長保鮮期至5個月，未來可望透過低溫直立貯藏技術，使國人半年都能享用到新鮮大蔥。

台中場表示，國內大蔥產業以台中市豐原地區最富盛名。此區域有大甲溪與葫蘆墩圳流貫其中，土質含沙量高、排水性佳、土壤肥沃，非常適合大蔥植株生長，至今栽培已超過30年以上。為讓蔥白又粗又長，豐原地區於大蔥栽培期間需進行6次以上培土作業，因而當地大蔥品質優良，肉質鮮嫩、多汁，蔥白又因甜度高，非常適合烤、煮、燉或炒食。

此外，蔥綠與蔥白之間部位口感最嫩，更可用作涼拌菜，香爽脆甜，獨具特色。蔥綠部位較為辛辣，雖不適合直接食用，也可作調味使用。