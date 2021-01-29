快訊

莊瑞雄：黃芳彥受了一輩子煎熬也算畫下句點 整件事讓它過去

高雄三民區疑沼氣外洩中毒 救出3人其中2人無生命跡象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

居家隔離者託友人還書 圖書館員驚立刻噴酒精封存

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
借書示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片
借書示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片

部桃群聚影響桃園市居家隔離、檢疫人數暴增，桃園市圖書館近日收到1件換書附上紙條寫「居家隔離者還書，朋友代還」，館方人員緊急噴酒精、戴手套並將書籍封存30日，桃園市文化局說，民眾若因檢疫因素無法還書、取書，只要E-MAIL檢疫通知書將予以延期，切勿由他人代還。

桃園市文化局長莊秀美今早上在防疫會議報告指出，昨天在桃園市圖書館服務台後方，收到1本還書，上面還附有1張紙條，寫著「居家隔離者還書，朋友代還」，同仁緊急戴口罩、手套並噴酒精，用紙袋將書籍封存30天才會再上架。

莊秀美說，檢疫者還書不用有壓力，只要把檢疫通知書E-MAIL到圖書館信箱，就可以延緩還書時間，切勿交由他人代還，以免造成防疫破口。

文化局說，針對居家隔離者檢疫者還圖書，要求館員要戴口罩、手套處理歸還作業，並將圖書移到通風處，噴酒精消毒，再套上2層塑膠袋隔離30天後，才會再行上架流通，並聯絡後續預約讀者，重新協助其預約其他圖書。

文化局表示，圖書館為配合防疫需求，要求居家檢疫、自主健康管理者，暫時不要入館，以維護大眾健康，也可以多利用圖書館的「非常時期雲端罩你」電子資源服務。

文化局指出，若因居家檢疫等因素無法在期限內還書或取預約書，可以將「檢疫通知書」等證明文件，用E-MAIL寄到圖書家信箱libhyint@typl.gov.tw，標題註明「防疫需求申請延後取書及還書時間」，經審核後將依據該文件上日期，設定延後取書還書時間，也請勿託人代還書。

圖書館 文化局 居家隔離

延伸閱讀

檢疫罰款已達1億 蘇貞昌：莫以身試法

男入境溜到金門罰70萬 檢疫出關後失聯執行署限制出境

桃園衛生局防疫人員辛苦了！ 暖心業者送現做便當打氣

加強隔離檢疫 矯正署北中南設防疫中心

相關新聞

張倚奇挖掘桌遊新價值 入選富比士傑出青年

「天黑請閉眼，狼人請睜眼，狼人請互相確認身分⋯⋯」在近期人氣居高不下的桌遊「狼人殺」中，若是想在遊戲中獲勝，狼人要殺死平民，平民則要找出誰是藏在其中的狼，兩方陣營互相欺騙，趣味性、互動性高，帶起一股桌遊熱潮。桌遊店一間間開設，連電視節目都設計桌遊單元，這些引人入勝的桌遊，都是「桌遊設計師」的精心傑作，這個職業也開始受到矚目。

不能出國旅遊 就用法式浪漫大餐來圍爐

不能出國旅遊，那就用法式浪漫大餐來圍爐，傳統法國火上鍋（Pot-au-feu）燉肉好暖心；經典龍蝦燉飯紅袍加身；紙包烤魚清爽有餘，搞工嗎？三兩下就能讓年夜飯星光燦爛！

台鐵228連假今開搶！ 9小時狂售9.8萬張 訂票狀況看這

為加強228連假旅客疏運，台鐵2月26日（五）起至3月2日（二）止計5天，全線加開各級列車總計116班，今天凌晨零時開放...

春節連假天氣如何 彭啟明：不算冷、晴天偏暖時間多

冷空氣從周四顯著開始影響台灣，從北而南溫度陸續下滑，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，今天清晨西...

未禮讓行人交部修法重罰引反彈 林佳龍：當然要有感

交通部昨天部務會報通過「道路交通管理處罰條例」多條修正案，盼透過加重處罰的方式，包含加重未禮讓行人罰鍰、違規記點、要求參...

城市印象大揭密！花蓮2大特質成國旅首選 苗栗公認最無聊

2020年以來，受到疫情影響，國內旅遊成為觀光業的主力，各縣市紛紛祭出各種誘因，希望爭取更多的遊客。但你知道在民眾的心目中，最想旅遊的地方是哪裡嗎。UUPON市場趨勢洞察，公布最新調查數據，出乎預料地，「台北市」高居2020年成是旅遊排行榜首位，但問到2021年，最想到哪裡玩，「花蓮縣」就躍居全台第一名。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。