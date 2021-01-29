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居家隔離者託友人還書 圖書館員驚立刻噴酒精封存
部桃群聚影響桃園市居家隔離、檢疫人數暴增，桃園市圖書館近日收到1件換書附上紙條寫「居家隔離者還書，朋友代還」，館方人員緊急噴酒精、戴手套並將書籍封存30日，桃園市文化局說，民眾若因檢疫因素無法還書、取書，只要E-MAIL檢疫通知書將予以延期，切勿由他人代還。
桃園市文化局長莊秀美今早上在防疫會議報告指出，昨天在桃園市圖書館服務台後方，收到1本還書，上面還附有1張紙條，寫著「居家隔離者還書，朋友代還」，同仁緊急戴口罩、手套並噴酒精，用紙袋將書籍封存30天才會再上架。
莊秀美說，檢疫者還書不用有壓力，只要把檢疫通知書E-MAIL到圖書館信箱，就可以延緩還書時間，切勿交由他人代還，以免造成防疫破口。
文化局說，針對居家隔離者檢疫者還圖書，要求館員要戴口罩、手套處理歸還作業，並將圖書移到通風處，噴酒精消毒，再套上2層塑膠袋隔離30天後，才會再行上架流通，並聯絡後續預約讀者，重新協助其預約其他圖書。
文化局表示，圖書館為配合防疫需求，要求居家檢疫、自主健康管理者，暫時不要入館，以維護大眾健康，也可以多利用圖書館的「非常時期雲端罩你」電子資源服務。
文化局指出，若因居家檢疫等因素無法在期限內還書或取預約書，可以將「檢疫通知書」等證明文件，用E-MAIL寄到圖書家信箱libhyint@typl.gov.tw，標題註明「防疫需求申請延後取書及還書時間」，經審核後將依據該文件上日期，設定延後取書還書時間，也請勿託人代還書。
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