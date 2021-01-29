「該帶男友去吃公司尾牙嗎？」男想去女拒絕 網：萬一分手很尷尬

今年疫情當頭，很多公司取消了尾牙，但也有些佛心老闆體恤員工辛苦，一邊防疫仍堅持辦小型尾牙，讓員工在歲末年終聯絡感情。有位女網友表示公司最近要辦尾牙，男友吵著要跟，但被她拒絕了，兩人也因此口角，讓她忍不住在PTT womentalk版發問「尾牙該不該帶男友來？」

原PO表示，男友認為「我公司員工旅遊都有帶妳去，我也可以去妳尾牙」。原PO說公司並沒有硬性規定「不能讓另一半來」，也有別的同事表示會帶男友來，問過老闆也OK。但她認為，男友參加尾牙還是有點怪怪的，兩人因此發生爭執，讓她很苦惱。

PO文一出，網友熱議，「尾牙的意義知道嗎？老闆宴請員工慰勞一年的辛勞...妳男友是員工嗎」、「尾牙這種應酬飯，吃一吃獎抽完立馬閃人，根本不想久待」、「旅遊創造回憶，吃飯要創造什麼回憶？」、「尾牙男友參一腳，是以為婚禮吃飯嗎？」

有人擔心變成同事八卦的話題，「帶過來只會增加閒言閒語」、「帶不帶不只是老闆同不同意，也衡量自己跟同事關係」、「同事帶過男友，第二年被問妳男友怎麼沒來？結果已分手」。有人認為男友應該有別的目的，「他484只是想宣示主權」、「要結婚就帶順便炸」、「全部都不認識很尷尬，明顯去蹭飯的」。

也有人遇過尾牙攜伴或代打，「同事有事不能吃尾牙，叫他小孩來吃，高中生跟一群叔叔阿姨一起吃，我覺得很奇葩」、「遇過爆桌還帶老公來，還急著打包的白目」、「大公司尾牙攜伴很常見，小時候跟著爸爸吃過公司尾牙」。

也有人緩頰，認為吃頓飯無妨，「公司尾牙如果桌位沒滿的話，老闆會開放攜伴，沒坐滿老闆也覺得浪費」、「看工作性質吧！如果是業務性質通常可以」、「尾牙攜伴很常見吧！科技大廠還會鼓勵帶伴」。