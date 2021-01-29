台鐵228連假今開搶！ 9小時狂售9.8萬張 訂票狀況看這

為加強228連假旅客疏運，台鐵2月26日（五）起至3月2日（二）止計5天，全線加開各級列車總計116班，今天凌晨零時開放搶票。台鐵說，截至今天上午9時，共完成9.8萬張訂票。

台鐵說，今天零時起，開放今年228和平紀念日連續假期全線網路、電話語音及超商訂票，截至今日上午9時止，總計完成6萬1146筆、9萬8724張訂票，訂票過程順利。

台鐵說，請完成訂票之旅客，務必於兩日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取車票，將於1月31日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台鐵局訂票網頁剩餘座位查詢功能。

以下為截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

(一)台北往台東方向

2月26日20時至2月27日14時，長途自強號座位已售完。

(二)台東往台北方向

3月1日9-16時，長途自強號座位已售完。

二、西部幹線車票預訂概況：

(一)台北往高雄方向

長途各車次自強號尚有座位。

(二)高雄往台北方向

長途各車次自強號尚有座位。

三、南迴線車票預訂概況：

(一)高雄往台東方向

長途各車次自強號尚有座位。

(二)台東往高雄方向

長途各車次自強號尚有座位。

四、其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。

五、加開北花優惠復興號各日期及車次尚有座位。