聽新聞
test
0:00 / 0:00
台鐵228連假今開搶！ 9小時狂售9.8萬張 訂票狀況看這
為加強228連假旅客疏運，台鐵2月26日（五）起至3月2日（二）止計5天，全線加開各級列車總計116班，今天凌晨零時開放搶票。台鐵說，截至今天上午9時，共完成9.8萬張訂票。
台鐵說，今天零時起，開放今年228和平紀念日連續假期全線網路、電話語音及超商訂票，截至今日上午9時止，總計完成6萬1146筆、9萬8724張訂票，訂票過程順利。
台鐵說，請完成訂票之旅客，務必於兩日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取車票，將於1月31日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台鐵局訂票網頁剩餘座位查詢功能。
以下為截至今日上午9時車票預訂概況：
一、東部幹線車票預訂概況：
(一)台北往台東方向
2月26日20時至2月27日14時，長途自強號座位已售完。
(二)台東往台北方向
3月1日9-16時，長途自強號座位已售完。
二、西部幹線車票預訂概況：
(一)台北往高雄方向
長途各車次自強號尚有座位。
(二)高雄往台北方向
長途各車次自強號尚有座位。
三、南迴線車票預訂概況：
(一)高雄往台東方向
長途各車次自強號尚有座位。
(二)台東往高雄方向
長途各車次自強號尚有座位。
四、其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。
五、加開北花優惠復興號各日期及車次尚有座位。
台鐵說，2月26、27日及3月1日東線4班實名制列車，將於明天零時起開放去年12月1日前設籍於花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者配偶與直系血親1親等國民訂票。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言