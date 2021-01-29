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春節連假天氣如何 彭啟明：不算冷、晴天偏暖時間多

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
不算冷的年節假期，大致上是相當舒服的好天氣，晴天偏暖的時間很多，但每周仍有一兩天有系統接近，但目前預測上的勢力都不顯著。本報資料照片
不算冷的年節假期，大致上是相當舒服的好天氣，晴天偏暖的時間很多，但每周仍有一兩天有系統接近，但目前預測上的勢力都不顯著。本報資料照片

冷空氣從周四顯著開始影響台灣，從北而南溫度陸續下滑，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，今天清晨西半部不少空曠地方跌到9度上下，多數約9-10度，主要是西半部較為晴朗，有些自動觀測站可能位於較為寬闊地方，降溫特別顯著，都會區域約13-14度，高雄屏東則還有15-17度，較不受到影響。

今天白天北台灣回溫幅度不多，預期只有15-17度，入夜到周六清晨，由於今天開始轉乾，也會慢慢轉晴，輻射冷卻會加強，仍會有波低溫出現，預期中部以北地區低溫仍然可能到10-12度，空曠區域8-10度，中南部空曠區域仍有10度以下的機會，這波雖然沒有像寒流來的時候那麼的冷，但許多農漁民朋友還是要注意寒害。

他說，今天白天雖然會有陽光出來，但仍要留意，沒有陽光地方，還是很快感受到冷意，雖然只有幾度的變化，但對心血管疾病的患者，都是環境壓力，要提高警覺性。

彭啟明表示，這波冷空氣周六開始會減弱，周六白天會有逐步明顯回溫，周日會更好一些，目前預測上，下周二仍有波冷空氣，但強度不強，在過年前這一段期間仍維持過去的預測，屬於略偏暖的冬天特性，甚至過年期間也是類似，不算冷的年節假期，大致上是相當舒服的好天氣，晴天偏暖的時間很多，但每周仍有一兩天有系統接近，但目前預測上的勢力都不顯著，大家可以放心。

今天南部的空氣品質略好一些，但預期仍會到普通到敏感族群不健康等級，甚至今天可能有些微境外汙染物影響，北部有些地方會略轉差，未來幾天南部空品仍將轉差，南來北往朋友，可以多留意空氣的變化，適時的在髒空氣時減少戶外的活動。

彭啟明 低溫 天氣動態 空氣品質

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