境外移入的空氣汙染 鄭明典：現在影響最顯著

境外移入的空氣汙染影響西半部，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，趨勢上，現在大約就是影響本島最顯著的時候，上風處(北)的PM2.5濃度稍稍高於下風處(南)。

他說，因為平均風速強，本土汙染源被高度稀釋，顯示的幾乎就是被風帶過來的汙染狀態，這是一次以境外汙染為主的天氣型態。

環保署表示，大陸冷高壓影響時，若伴隨境外汙染物移入，各地均可能發生高濃度現象。環保署提醒萬里、富貴角地區、馬祖地區敏感族群，應減少在戶外劇烈活動(橘色提醒)。

氣象局說，根據環保署空氣品質預報資訊，今天持續受強烈大陸冷氣團影響，環境風場仍為東北風，清晨至上午期間東北風可能持續挾帶境外汙染物移入台灣，西半部汙染物濃度易上升，午後隨著垂直及水平擴散條件轉好，竹苗以北位於迎風面，空氣品質可望稍改善，南部地區位於下風處，仍有利於汙染物累積。

北部、竹苗、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。