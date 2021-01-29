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強烈冷氣團影響到明晨 吳德榮：今晚低溫下探8度
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨北部海面的胞狀雲，顯示強烈大陸冷氣團南下的足跡，東側海面仍有低層雲；伴隨零散的降水回波及零星少量降雨。今晨2時太平山已降至零下0.4度，水氣未完全散盡，有接近少量飄雪的條件，不過水氣正在轉乾，機率下降中。
今天白天至明晨受強烈大陸冷氣團影響，大台北轉多雲時晴，桃園以南晴時多雲，僅花東偶有局部短暫雨的機率；白天陽光下氣溫略升，今晚、明晨平地最低氣溫仍將降至8到9度，仍要注意保暖、防寒害。今天北部10至17度，中部9至20度，南部10至22度，東部11至19度。
明天白天起至下周一冷空氣減弱、氣溫逐日漸升，各地白天晴朗舒適、早晚氣溫很低，日夜溫差很大。
下周二至下周三晨另一波冷空氣影響，迎風面雲量增多，有局部短暫雨；北台灣氣溫明顯下降，天氣濕冷；其他地區影響較小。
下周三白天起至周四冷空氣減弱，北台天氣好轉；各地氣溫逐日回升，夜間輻射冷卻強，日夜溫差仍大。
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