因應自媒體潮流 金鼎獎將放寬個人出版參賽

因應出版環境變化、個人出版量逐年提升，台灣最重要的出版獎項金鼎獎，本周預告放寬「個人出版」角逐圖書類獎項。這也是1976年創辦的金鼎獎，創立45年來首度開放個人出版參賽。出版人認為，此舉既呼應自媒體潮流，也符合「創作平等」的自由價值。

文化部本周預告「金鼎獎獎勵辦法」修正草案，表示考量圖書類個人出版量逐年提升，開放個人出版者報名金鼎獎圖書類的文學圖書獎、非文學圖書獎、兒童及少年圖書獎，並配合新增個人出版者獎勵方式，獲獎的個人出版者將可獲獎金15萬元。

「個人出版（Self-Publish）」是指非經由出版社出版的出版品，多半由作者身兼出版者。隨自媒體崛起與傳統出版環境的衰微，個人出版已成為出版一道不可忽略的趨勢，更是許多創新觀念誕生的重要管道。國家圖書館的書號申請，早早便放寬讓個人出版申請書號，金鼎獎則在今年準備修正辦法、首度放寬個人出版參賽。

創立於2001年的秀威資訊，是台灣最早協助創作者「個人出版」的公司。秀威總經理宋政坤表示，作為台灣最具代表性的出版獎，金鼎獎放寬個人出版參賽，既呼應全世界的自媒體潮流，也符合「創作之前，人人平等」的價值。

秀威資訊如今平均一年協助300位作者「個人出版」，協助作者編輯、排版、申請書號，也提供寫作建議。宋政坤指出，一本書若只是單純的文字印刷、發行200本，台幣1萬出頭便可以成書，但卻可能點燃思想的火種。他認為，在這個自媒體崛起的時代，作者身兼出版者，自由分享屬於自己的知識、情感或記憶，將是無法忽視的趨勢，出版社也應該重新思考自己扮演的角色。