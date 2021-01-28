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遏阻紅害 環保署協調台電火力發電降載

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市區27日空氣品質不佳，達到紅害，天空一片灰濛，陽光幾乎透不出來。記者鄭惠仁／攝影
台南市區27日空氣品質不佳，達到紅害，天空一片灰濛，陽光幾乎透不出來。記者鄭惠仁／攝影

南部從1月上旬寒流結束後，因北方冷高壓系統活躍程度降低，大氣擴散條件差，汙染累積明顯，空氣品質陸續出現多波紅害，26、27日都達到紅色警示。環保署今天與台電協調火力發電降載，共降載8980MW。

台南市環保局今晚表示，環保署今天與台電協調火力發電降載，台電在系統供電安全無虞下，依據今天供電情況執行降載減排計畫，台中電廠降載4400MW、興達電廠降載3180MW、麥寮電廠1400MW，合計降載8980MW。

台南市則自1月19日起每日提醒各工廠落實防制措施，通知排放量大工廠58家提升防制設備效率；要求87處營建工地提高灑水頻率並針對工地出入口及周邊道路加強洗街；確認28家大型餐飲業者油煙防制設備正常運轉。

兩周來每日執行UAV空拍巡查農地防止露天燃燒；稽查83家次工廠，告發處分5家工廠；巡查營建工地36處；執行柴油車目視稽查與攔檢共510輛，有污染之虞共50輛後續將依法辦理；洗掃街作業達2014公里。1月份已啟動2次的南區聯合稽查，告發處分1件；針對農廢露天燃燒，執行5次南部UAV飛鷹計畫。

今天環保署空氣品質測站顯示，台南上午已呈現橘色，高屏有部分地區仍為紅色，到了下午陸續轉為橘色，到了晚上，台南、高雄已是一片黃色，空氣品質普通，屏東仍有部分為橘色。

台電 空氣品質 環保署

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