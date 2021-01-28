健保數據結合資訊科技 台灣獲亞太個人精準醫療第二名

個人化精準醫療已成為醫療趨勢，1月28日經濟學人雜誌（The Economist）於新加坡舉辦「建構永續個人化精準醫療體系國際論壇（Building long term sustainable and personalised healthcare systems）」，台灣在「個人化精準醫療發展指標」上表現優異，榮獲亞太區第二名，僅次於新加坡。

今年是亞太區「個人化精準醫療發展指標」第一屆競賽，透過資料分析評估亞太區11國在實踐個人化醫療–「對的時間、提供量身訂做個人化照護給對的人」的完善程度，由15位跨國主要醫療照護專家主導研究，第一名為新加坡，台灣第二名，日本第三，韓國第五，中國則是第九名。

此次會議中，台灣專家代表為前醫藥品查驗中心執行長、臺灣大學藥學系臨床藥學研究所兼任教授高純琇，她表示，個人化精準醫療發展指標設立目的為衡量各國精準醫療的體質基礎、法規健全以及發展成效，由四大面向的指標群組成，包括資訊面、服務面、技術面、政策面，總計27項指標。

台灣總得分為全亞太區第二，高純琇說，過去台灣醫界數十年所累積的厚實基礎，包括健保資料庫、癌症登記資料庫、臨床試驗資訊整合平台等，為發展精準醫療所必須的健康大數據打下雄厚的發展資本。

台灣精準醫療產業協會理事長李鍾熙透過遠端視訊在論壇表示，台灣之所以能在這項指標競賽中脫穎而出，原因在於台灣擁有全球獨一無二的健保資料庫、健全的癌症登記、完善的電子病歷、優質的醫療服務體系與高端的資訊科技產業，具備一切發展精準醫療的先決條件。

李鍾熙說，台灣醫界朝著正確的精準醫療方向前進，相信在數年內成為精準醫療的領先國家。

李鍾熙表示，個人化精準醫療體系的完善需要多重領域的配合，包括基因分析檢驗、治療方法、藥物開發、精準醫療配對藥物、新式細胞治療、基因治療、新藥產業等，資料大數據的蒐集與整合扮演極其關鍵的角色，建議政府應該適度放寬相關法規，讓國內外企業在完善保障個人隱私權的前提下，將個人健康及醫療資訊運用於研發與加值應用中。

對此，健保署長李伯璋表示，台灣健保資料庫為精準醫療研究奠定了穩固基礎，這些都是眾多醫界前輩、新進齊心努力的智慧結晶，只要擬定配套措施，予以去識別化，適度開放，相信對整體人類的醫學研究，會有著極大的貢獻。

李伯璋說，健保實施25年，已有五六千篇醫學研究論文引用健保大數據，成效顯著。台灣正處於關鍵時期，「眼光應該要放遠」，近日內將邀集醫界、學界、業界、法律專家以及人權組織，開會討論，研擬配套措施，讓更多人妥善運用健保大數據，屆時台灣在全球「個人化精準醫療發展指標」上的表現，一定會更傑出。

高純琇指出，台灣擁有全球頂尖的資訊科技產業，應善用優勢，拓展醫療大數據的整合與應用，以及加速相關法規的調適。衛福部積極執行「真實世界數據醫藥應用基盤建置」，讓各項醫療資源、體系與數據可以垂直整合、橫向鏈結，有效運用各界醫療健康數據資源，為我國發展精準健康藍圖、奠基健康大數據永續平台進行布局。

不過，台灣的指標表現並非完美無缺，高純琇說，在新藥新科技的申請與健保給付速度上，仍然有改進空間。