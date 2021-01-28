缺血！骨髓移植患者休克中 台南捐血中心緊急調撥送醫院

「拜託大家去捐血...」今天晚間有網友在臉書發文，指成大醫院一名骨髓移植的病患目前休克中，急需A型或AB型血液急救，但台南捐血中心完全沒有庫存，希望大家快捐血，「因為有人捐我們才有機會」，2個小時即有600多次分享轉傳該篇文章。台南捐血中心得知此消息，立即向院方確認，已緊急調撥血品並送往醫院，後續會持續與醫院聯繫狀況。

一名網友今晚在臉書發文，表示有個在成大治療中的大孩子急需A型或AB型血液，人目前休克中，希望在台南的朋友可以幫忙去捐血。由於該名患者骨髓移植，只能A型、AB型的特定血型血液，但台南捐血中心完全沒有庫存，且不能指定捐血，所以「有人捐我們才有機會」。

台南捐血中心晚間表示，經與成大醫院確認後，該位病患所需的血品為AB型減除白血球分離術血小板，數量稀少，台南捐血中心已透過調撥取得血品並緊急送往成大醫院供病患輸用，後續會持續與成大醫院保持密切聯繫，並備妥病患所需的血品，以確保醫療用血安全無虞，也希望民眾可以踴躍挽袖捐血，「捐血一袋、救人一命」。