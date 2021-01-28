跨北美中港台星馬 麥希真牧師留去思

「我還有末了的話：你們要靠著主，倚賴祂的大能大力作剛強的人。」每周錄製「末了的話」鼓舞人心的世界華人福音中心前總幹事麥希真牧師，一月26日清晨在睡夢中安息主懷，享壽90歲。追思麥希真牧師的經文說：「我聽見天上有聲音說，從今以後在主裡面而死的人有福了，他們息了自己的勞苦，做工的果效也隨著他們。」這話是這位一生獻身神學教育、奔走宣教牧者的寫照。

幽默睿智的長者

認識麥希真牧師的人，沒有不為他的和藹慈祥、幽默睿智所感動。麥希真14歲受洗後馬上在家中開辦主日學，在教會負責兒童青少年工作，也定期到街頭佈道，聯合各團契發十萬單張運動。他曾參加邊疆禱告會，預備到偏遠地區宣教。當麥希真牧師從神學院畢業時，上帝關閉了西北邊疆的門，卻為他開了東南亞的門，到新加坡傳道。他一生傳講福音、建立教會、培訓領袖、神學教育、著書立說、錄製佈道影片，凡是接觸過他的人無不如沐春風。

麥牧師是1996-2001年接任世界華福中心總幹事，這是統管全球華人的福音機構，由於麥牧師有東南亞及北美工作經驗，跨文化能力，又有寬大的包容性與組織能力，反應也敏捷。推動大會多元化事工，祝福全球華人教會。

領導華人福音宣教

他曾舉辦不同宣教大會︰神學、長者、青年、姊妹等，鼓勵不同群體積極參與普世華人福音運動，又發起「燃六朵燭光」運動，鼓勵個人或教會以小額奉獻的集腋成裘方法，支持華福運動，並推動跨地域、跨時空的「24小時不住的禱告」運動，讓各地信徒能夠參與。

麥師母陳永萱回想麥牧師先後擔任新加坡神學院院長和世界華福中心總幹事時，因所需經費龐大，常要對外籌款，他常帶領同工、同學禱告。然而17年的神學院經常費、多次擴建校舍建築費，以及在華福會五年任內多次大會的費用，上帝都供應無缺，甚至有盈餘，讓他心中充滿感恩。

在新加坡神學院退休後，他在1992至1996年間完成了十冊「基督工人系列」。他形容自己又好像野人獻曝， 給海外和國內的華人教會建議，向教牧、領袖、信徒指出一個大原則：不可只作「信徒」，也需成為「門徒」，更需要立定心志為主作一點事，成為合乎主用的「基督工人」。

晚年定居香港

麥希真牧師是在中國培訓時突然病倒，因糖尿病引至失明，跌斷髖骨；但麥牧師能堅強樂觀面對一切。雖然他身體衰敗，坐輪椅掛著大便袋小便管，出入靠人幫助…但他仍然幽默自嘲，受人愛戴， 常有故舊門生前來探訪，在電話中與人談笑風生，叫他人得鼓舞。

「親愛主，牽我手，建立我，領我走。」2014年麥希真牧師從加拿大到香港定居，讓女兒家人好照顧。有朋友送來幾張聖詩CD，其中一張麥牧師聽了又聽，對麥師母說：「好好保存這一張，在我的喪禮時播放。」近半年來，這些詩歌每晚陪伴麥牧師進入睡鄉，半夜醒來才關掉。

平靜面對離世

過世前一個月，曾有編輯採訪麥希真牧師：「你怎樣面對身體老化、軟弱，感覺自己無用？又怎樣勉勵同樣的老人呢？」麥希真這樣回答：「感謝主！我們回港已經六年了，住在老人院一切安好，雖然年老身體日漸虛弱，但精神還好。我曾經勸勉基督徒：要知恩、感恩、報恩。我倆也照樣實行。」麥師母說，這是希真「口齒伶俐」最後的一段話了。

麥牧師是於13日下午的午睡後，家人扶他起床時，發現身體沒有回應，於是馬上送往醫院，而後醫院的診斷是中風。麥牧師夫婦的心願是：「不求多方設計挽留生命、但求減少痛苦，安返天家。」之後每天在臉書留下「麥師母心語」，也為此禱告。果然在睡夢中安息主懷。

「在老人院再遇上麥牧師，看見他與同輩共聚，回憶美好過去，談天說地，像是天堂。」香港突破機構前總幹事梁永泰這麼回憶。

麥牧師長達72年的服事不輟，在晚年還每週錄製「末了的話」鼓舞基督徒， 他的笑聲和愛主的榜樣將永遠留在華人基督徒心中。

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