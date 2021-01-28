零接觸拜年正夯 全民LINE起酒駕「醉」後防線

交通部與台灣帝亞吉歐跨界合作，將「第六屆全國交通安全創意競賽」特優作品製成LINE貼圖送給大家，讓全民在家就可以安心「零接觸拜年」。

反酒駕英雄聯盟貼圖以「第六屆全國交通安全創意競賽」英雄為主題，在兩萬多件參賽作品中遴選出10件特優作品製成貼圖，希望鼓勵大家用LINE串起酒駕高峰期的「醉」後防線。

交通部道路交通安全督導委員會與帝亞吉歐合力出奇招，將帝亞吉歐反酒駕大使RD MAN化身「反酒駕英雄聯盟」隊長，以反酒駕英雄聯盟軟性溝通酒駕議題，更從兩萬件「第六屆全國交通安全創意競賽」作品中選出50位反酒駕英雄，並將其中10件特優作品結合新年常用的「新年快樂」與民眾高度使用的「加油、哈囉、讚」等內容設計成貼圖，期待在過年前後酒駕高峰期間，透過拜年及日常的對話讓道路安全議題更為人所知。

今年受疫情影響，春節少了出國旅遊的機會，卻多了和親朋好友相聚的時光。第一次在台灣過年的帝亞吉歐總經理程展鵬（Atul Chhaparwal）表示，「台灣農曆新年是屬於團圓的日子，我們希望藉由孩子的影響力及貼圖的傳散力，將祝福傳遞給所有民眾，呼籲大家平安出門，安全回家」。此外，帝亞吉歐公共事務資深協理許鴻鵬提到，「今年『零接觸拜年』正夯，我們特別邀請設計師將特優作品製成LINE貼圖，讓更多人可以收到來自反酒駕小英雄們的祝福。」