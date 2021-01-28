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零接觸拜年正夯 全民LINE起酒駕「醉」後防線

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
交通部與帝亞吉歐反酒駕祭出十萬組貼圖LINE起「醉」後防線。交通部道安會執行秘書謝銘鴻、四位得獎學童、台灣帝亞吉歐公共事務資深協理許鴻鵬與會（左至右）。圖／台灣帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
交通部與帝亞吉歐反酒駕祭出十萬組貼圖LINE起「醉」後防線。交通部道安會執行秘書謝銘鴻、四位得獎學童、台灣帝亞吉歐公共事務資深協理許鴻鵬與會（左至右）。圖／台灣帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

交通部與台灣帝亞吉歐跨界合作，將「第六屆全國交通安全創意競賽」特優作品製成LINE貼圖送給大家，讓全民在家就可以安心「零接觸拜年」。

酒駕英雄聯盟貼圖以「第六屆全國交通安全創意競賽」英雄為主題，在兩萬多件參賽作品中遴選出10件特優作品製成貼圖，希望鼓勵大家用LINE串起酒駕高峰期的「醉」後防線。

交通部道路交通安全督導委員會與帝亞吉歐合力出奇招，將帝亞吉歐反酒駕大使RD MAN化身「反酒駕英雄聯盟」隊長，以反酒駕英雄聯盟軟性溝通酒駕議題，更從兩萬件「第六屆全國交通安全創意競賽」作品中選出50位反酒駕英雄，並將其中10件特優作品結合新年常用的「新年快樂」與民眾高度使用的「加油、哈囉、讚」等內容設計成貼圖，期待在過年前後酒駕高峰期間，透過拜年及日常的對話讓道路安全議題更為人所知。

今年受疫情影響，春節少了出國旅遊的機會，卻多了和親朋好友相聚的時光。第一次在台灣過年的帝亞吉歐總經理程展鵬（Atul Chhaparwal）表示，「台灣農曆新年是屬於團圓的日子，我們希望藉由孩子的影響力及貼圖的傳散力，將祝福傳遞給所有民眾，呼籲大家平安出門，安全回家」。此外，帝亞吉歐公共事務資深協理許鴻鵬提到，「今年『零接觸拜年』正夯，我們特別邀請設計師將特優作品製成LINE貼圖，讓更多人可以收到來自反酒駕小英雄們的祝福。」

交通部道路交通安全督導委員會連續六年攜手台灣帝亞吉歐及兒童指標刊物國語日報辦理「全國交通安全創意競賽」，競賽結合兩大範疇，包含知識學習與孩童創意表現，每年全台有超過2,600所國小共同參與，2015年至今已運用家庭聯絡簿深入溝通120萬家庭。交通部道安委員會執行秘書謝銘鴻表示，「依據警政署統計，近五年的酒駕肇事件數已有逐年減少的趨勢，自104年起酒駕肇事件數6,658件逐年遞減至109年的4,091件，降幅達38.6%，相信長期溝通能夠離零酒駕更進一步。」

帝亞吉歐反酒駕大使RD MAN化身「反酒駕英雄聯盟」隊長，宣導反酒駕議題。圖／台灣帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
帝亞吉歐反酒駕大使RD MAN化身「反酒駕英雄聯盟」隊長，宣導反酒駕議題。圖／台灣帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「全國交通安全創意競賽」辦理六年影響超過120萬人。交通部道安會執行秘書謝銘鴻、四位得獎學童、台灣帝亞吉歐公共事務資深協理許鴻鵬與會（左至右）。圖／台灣帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「全國交通安全創意競賽」辦理六年影響超過120萬人。交通部道安會執行秘書謝銘鴻、四位得獎學童、台灣帝亞吉歐公共事務資深協理許鴻鵬與會（左至右）。圖／台灣帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「零接觸拜年正夯」透過貼圖讓道路安全議題廣為傳散。圖／台灣帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「零接觸拜年正夯」透過貼圖讓道路安全議題廣為傳散。圖／台灣帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

酒駕 貼圖

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