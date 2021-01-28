本土+境外汙染累積不斷紅害 中南部空汙持續到下周

本土、境外移入汙染物持續累積，高屏及台南連續多日空品不佳、幾乎天天「紅害」，環保署表示，30日起環境風場將轉為偏東風，西半部擴散條件將更差，中南部空品不良情形可能持續至下周一，因此透過跨區域應變小組機制，提前在29日啟動西半部縣市聯合稽查，使本地汙染源透過降載或減排等方式減輕空品負擔。

環保署表示，由於空氣汙染會跨區傳輸，為有效降低下風處中南部縣市的空品負荷，上方處的縣市也必須要共同協助降低汙染量，這次跨區聯合稽查發動包含上風處的桃園、新竹及苗栗等縣市，加上台中、彰化、南投，共同協助雲嘉南及高屏等地區降低本土汙染傳輸，進而改善空氣品質。

環保署統計，前述13個縣市預計出動近200名稽查人力，加上環保署三區環境督察大隊的機動配合，將以大型汙染源及移動汙染源為主要查核對象，另對於露天燃燒、營建工地以及車輛攔檢等工作也不會省略；同時各環保局也針對轄內主要污染源核對空品惡化防制計畫有無落實執行，並持續協調經濟部與台電公司台中、麥寮及興達等電廠燃煤機組減排降載減少汙染量。

環保署強調，雖然在空品不良期間對於氣象與境外因素造成的汙染狀況難以著力，但對於本土性的汙染仍可以加以管制來減緩空品負擔，提醒敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，在空品不良期間要多加強自我防護措施，並建議留在室內及減少體力消耗活動，必要外出時則應配戴口罩。