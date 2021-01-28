「捕捉希望」攝影比賽 歡迎展現抗癌力

癌症希望基金會舉辦第8屆「捕捉希望」數位攝影比賽，希望將抗癌日常透過影像記錄下來，收件時間至2021年1月31日止。癌症希望基金會公關李蕙嫺表示，每年常可看見熟悉的病友，不管往年有沒有得獎，都會參賽。

李蕙嫺表示，舉辦比賽是希望讓病友在治療期間能培養興趣、紀錄生活，所以不會限制特定主題、自由發揮。

李蕙嫺表示，每年常可看見熟悉的病友，「他們志在參加，參加過很多次。」不管往年有沒有得獎，都會參賽，「像回娘家一樣」。

李蕙嫺提醒，收件即將在1月31日截止，呼籲有興趣的朋友盡快報名。「捕捉希望」數位攝影比賽邀請癌友、病患親友及醫療團隊拿起相機或手機投稿參賽，透過影像的紀錄與分享，成為支撐彼此持續往前的力量。