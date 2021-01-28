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逃亡美國13年！涉國務機要費案 扁家親信黃芳彥在美身亡

藍白拖背後藏淚 直播主林揚竣號召「百萬愛心助寒士」

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
知名直播主林揚竣今捐贈50萬元給創世基金會。圖/創世基金會提供
知名直播主林揚竣今捐贈50萬元給創世基金會。圖/創世基金會提供

被網友戲稱「直播天王」的直播主林揚竣，深受網友喜愛，直播業績屢創新高，然而林揚竣過去曾歷經低潮、穿著藍白拖流落街頭，他今天拋磚引玉捐款50萬支持「寒士尾牙吃飽30」，也憂心活動開跑在即，經費還差一點，號召粉絲響應「百萬愛心助寒士」活動，一份年禮、一個應急紅包，助弱勢暖心過年。

創世基金會今舉辦記者會，林揚竣被問起為何獨愛藍白拖，他笑說，因為便宜又好穿，他回憶當年靠打零工生活，欠錢不敢回家，只好睡在地下道，在外流浪，過了十多年不安定的生活，也因如此，他理解身處逆境的朋友都需要鼓勵。

創世基金會副秘書長郭慧明說，今年是第31年舉辦寒士吃飽30尾牙活動，往年都舉辦辦桌，今年則因疫情影響改變形式，取消尾牙宴，但以更溫馨的方式將年禮和紅包送到街友、獨居老人、單親媽媽、植物人家庭，預計2月1日全台各縣市開跑。

郭慧明表示，疫情嚴峻時刻，創世基金會希望台灣社會依然溫暖，把愛心送到這些需要鼓勵的人身邊，助它們重拾生命希望，也邀請大家共襄善舉。劃撥帳號：12238589戶名：創世基金會(註：吃飽小組)，愛心專線：(02)2835-7700分機9吃飽小組。

直播主 愛心 尾牙

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