柴犬走失懸賞3萬！男狂call「我要跟妳睡一晚」 女飼主氣哭

宜蘭一名女子的愛犬日前走失，上網請求網友協尋，開出3萬元賞金，卻遭陌生男子騷擾，女子接受媒體訪問時氣到落淚，所幸愛犬最後在五結鄉被好心人尋獲。

這名女飼主25日將黑色柴犬「荳荳」送到宜蘭縣羅東鎮一家寵物店梳洗，未料「荳荳」趁隙溜出，雖有人試圖追趕，但「荳荳」仍不知去向，女飼主便請友人在網路發布協尋並附上聯絡電話，懸賞新台幣3萬元。

未料，女飼主卻接到陌生男子來電騷擾，男子詢問「妳在找狗嗎？」女飼主回應，「狗在你那邊嗎？我可以馬上去接牠，可以給你3萬，只要把狗還我」。

男子卻說「我不要錢，我要跟妳睡一晚」，女飼主氣到掛斷電話，但男子還不罷休再度來電，改由女飼主的男友接電話，對方聽到是男性應答立刻掛斷電話，女飼主表示，「我只是想要找到我的狗而已，請不要騷擾我」。

所幸有民眾經過宜蘭縣五結鄉發現「荳荳」身影，3萬元賞金則由羅東這間寵物店支付，這名女飼主呼籲，她只是單純想找狗而已，希望不要再接到任何騷擾。