過年94要玩到瘋！除了打牌這些遊戲你必玩

許多人在過年時都會拿出麻將摸幾圈，除了可以試試新年手氣，也是放假在家無聊時的良伴，不過有些人也會覺得一直打麻將坐不住，「聯合新聞網」幫讀者整理了一些遊戲，讓過年期間大人、小孩都不無聊。

-桌遊-

1.UNO

來玩紙牌遊戲炒熱氣氛吧！最快將手中牌出完的人為該回合的勝利者，不過在出到最後一張牌的時侯，一定要記得喊UNO，不然就要多罰兩張牌喔！遊戲非常簡單易上手，是超級容易破冰的小遊戲，不管是大人、小孩都非常適合一起玩。 圖／擷取自維基百科

2.狼人殺

超好玩的推理桌面遊戲，有看過《娛樂百分百》的朋友一定不陌生，一局遊戲需要6至12位玩家以及1位主持人，遊戲在「黑夜」和「白天」兩個階段的交替中進行。主持人負責分發角色身分、處理玩家的角色技能以及階段的交替。遊戲角色主要分為兩個對立的陣營：「好人」陣營和「狼人」陣營。好人陣營中有幾位的平民和神職人物，他們不知道互相的身分，並需要利用神職人物的能力及透過玩家的語言和表情去分辨村落中的好人和壞人，以投票放逐及角色技能等方式將狼人淘汰以獲取勝利，無論是實體還是網上都可以玩喔！ 圖／ingimage

3.矮人礦坑(Saboteur)

許多喜歡分陣營的玩家，這遊戲絕對能得到充分的歸屬感，一群喜歡挖金礦的矮人也有分好矮人跟壞矮人，每個玩家會拿到一張身分牌，不可以讓其他玩家知道，好矮人的目的是挖到金礦，而壞矮人則是妨礙好矮人，遊戲結束時，如果好矮人沒挖到金礦，壞矮人就贏了，是一個十分有意思的遊戲。 圖／udn部落格

4.說書人(Dixit)

過年圍爐好遊戲，簡單來說就是要看牌說故事，先由一位玩家作為說書人描述，可以是一個字、一個詞、一句話、一首詩或一首歌，不過不能太直接或太模糊，其他玩家必須猜測是哪一張，說書人最後再公布解答，過程會非常歡樂，是闔家樂的遊戲。 圖／博客來

5.阿瓦隆(Avalon)

阿瓦隆一樣是分陣營來玩，機制有點類似狼人殺，不過不會有主持人，所有玩家都可以下場，通過推理和邏輯對話來分出誰是好人、壞人，不過玩家不會被殺，過程著重投票時的邏輯推理和機率計算，過年期間也可以動動腦，活絡腦筋喔！ 圖／udn買東西

-電動、手遊-

1.明星大亂鬥

有Switch的朋友一定要玩玩看人氣遊戲「明星大亂鬥」，許多任天堂的經典角色以及可切換的華麗場景，是聚會派對炒熱氣氛的超讚遊戲。

圖／任天堂官網

2.舞力全開

「舞力全開」這款遊戲除了有最新的熱門歌曲，還能錄下你們的舞姿，跟著音樂節奏擺動身體，看看誰是家裡面的隱藏版舞王，或是誰手腳超級不協調，PS4、Xbox、Switch 平台都有支援。

圖／任天堂官網

3.湯姆貓與傑利鼠

卡通「湯姆貓與傑利鼠」是不少人的兒時回憶，如今「Tom and Jerry：Chase」華納兄弟推出互動娛樂正版IP授權手機遊戲，遊戲高度還原動畫風格及配樂、老少咸宜，1對4的對戰玩法可以讓三五好友、一家人一起開心追逐！ 圖／湯姆貓與傑利鼠：玩命追逐官網

4.Coin master

你剛攻擊我的村莊？最近很紅的廣告coin master你有跟上了嗎？許多名人如珍妮佛羅培茲、Cardi B，都在廣告中拼命化身「Coin Master」，不斷向路人朋友尋仇，除了廣告行銷成功，簡單的遊戲玩法人人都能上手，過年如過太無聊，不妨下載coin master跟朋友互動解解悶吧！ 圖／擷取自coin master廣告

5.英雄聯盟：激鬥峽谷

相信許多人都對英雄聯盟都不陌生，為手機和家用主機從零開始重新打造，再現「英雄聯盟」中講求技巧與戰術的五對五MOBA體驗，過年期間非常適合全家來一場，不過唯一的缺點是，有可能在過年期間遇到寒假特產（小學生），找三、五好友一起玩遊戲體驗會更佳喔！ 圖／英雄聯盟：激鬥峽谷臉書

6.健身環大冒險

過年吃太多，也要起身動一動，任天堂Switch推出的「健身環大冒險」是2020最夯的遊戲，跟著主角一起冒險，靠健身打敗大魔王，是一款十分優質的遊戲。

任天堂Switch健身環大冒險。 報系資料照／記者吳致碩攝影

7.薩爾達傳說：曠野之息

這款遊戲從2017年至今依然是許多人心中的神作，自由度超高的玩法，讓許多玩家都愛不釋手，遊戲的流暢度、設計美感、創意、細節，都令人嘆為觀止，過年期間如果不想跟親戚裝熟、social，不如待在自己舒適的小空間打薩爾達傳說。 圖／任天堂官網

-互動遊戲-

1.巧克力吸吸樂

將小顆巧克力或糖果灑一把在盤子裡，可以用比較扁平的MM巧克力，或過年常吃的足球巧克力都行，再用吸管用力吸起來，1分鐘內吸最多顆的人就贏囉！好吃又好玩。 巧克力示意圖。圖／ingimage

2.答題固定字數

根據問題，做出回答，但字數要依序5~1個字去做回答。以下用韓國知名綜藝節目《RunningMan》經典例子示範給大家看怎麼實際操作這遊戲