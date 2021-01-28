睡前想吃又想瘦怎辦？ 網狂推「2點心」放心吃：熱量低又易飽

想減肥的人通常都會克制自己「吃宵夜」的欲望，但睡前肚子餓了，到底是該吃還是不該吃？一名網友就對此非常困擾，因此好奇發問「有什麼零食是熱量不高，又容易飽的嗎？」文章曝光後，就有網友們留言推薦「2種點心」可以放心吃。

原PO在PTT八卦板發文表示，晚上肚子餓的時候，如果吃一包洋芋片就吸收500大卡，而且還吃不飽，隔天體重還增加不少，隨便一吃就一堆熱量，「根本是CP值超低的食物」，因此， 原PO就好奇詢問「有什麼零食是熱量不高，又容易飽的嗎？」

文章曝光後，也引起許多想知道答案的網友們求問，而廣大網友也不約而同的推薦蒟蒻、水煮蛋這2種點心。網友們紛紛留言表示，「蒟蒻乾，選那種口感偏硬耐嚼的」、「五香蒟蒻乾，一包可以飽你好幾天」、「水煮蛋配無糖豆漿」、「水煮蛋或茶葉蛋兩顆吃下去會漲」、「要低熱量又飽足基本只有蒟蒻類和雞蛋，其他的如果是低碳水食物，通常熱量就不低，除非你有飲食計畫不然也不建議拿來當零嘴吃」。

也有網友提議，「鹽煮馬鈴薯」、「胡蘿蔔條生吃也不錯」、「多吃蛋白質，很容易飽」、「有錢的話就買蔬菜棒，或是自己作蔬菜棒，可以沾和風醬來吃」、「主要是拉長咀嚼時間就比較容易感受到飽足感」。