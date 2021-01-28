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為何超市牛排超便宜？ 知情人士曝驚人內幕「恐上當」

聯合新聞網 / 綜合報導
許多便宜牛排其實並不新鮮。示意圖／ingimage
許多便宜牛排其實並不新鮮。示意圖／ingimage

牛排是許多人喜愛的高級美食之一，特有的香氣加上熟度客製化的調整，常讓老饕們垂涎三尺，不過一頓頂級牛排在餐廳吃通常要價不斐，因此不少民眾都會在超市購入醃漬牛排，回家只需煎來吃即可，但搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，部分超市的醃漬牛排要格外小心，價格便宜的牛排背後是有原因的！

據搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，超商與大賣場的牛排常常價格低廉，但部分牛排卻不是新鮮牛排，是重組牛排，顧名思義就是利用碎小的牛肉混入其他合成肉加上「膠水」，就是TG酶拼接而成，更厲害的是，還能做出白色的牛筋，外觀上難以分辯。

至於要如何準確判斷呢？小乾倩倩建議可以觀察重組牛排多半是規則的圓形，肉的纖維短而分散，且通常會醃製過後再進行販售，去掩蓋肉質本身的不新鮮和口味差。另外，重組牛排煮熟後，口感會異常軟嫩，但只要料理時間拉長後，肉質就會變硬變老，口感上重組牛排也沒有真實牛排緊實。

總之，老話一句「一分錢一分貨」，雖然少量食用重組牛排並不會有過多的傷害，但若長期食用不新鮮的重組牛排，對身體健康並無幫助，可能還會引起腸胃道疾病，建議看到便宜的夜市牛排或自助餐，還是慎選少吃較好。

超商 夜市

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