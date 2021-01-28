蠶豆症殺手 環保署宣布全國4.6萬間公廁禁用萘丸

許多市售合成樟腦丸由「萘丸」製成，蠶豆症患者接觸可能出現急性溶血症，去年五千多人連署要求全面禁用非工業用萘丸，環保署今天表示，為保護蠶豆症體質國民健康，宣布全國列管4萬6千餘座公廁2月1日起避免使用萘丸，並由各地方政府環保單位加強巡檢，如發現公廁使用萘丸，將請公廁管理單位於7日內改善；未完成改善者，該公廁等級立即降低評等，並公布於環保署網站，直到改善為止。

行政院109年7月召開「開放政府第72次協作會議」跨部會研商會議指出，國人蠶豆症發生率約為1.61%，估計全台約有10萬患者須經常注意自身周遭潛在的危害，環保署去年12月7日邀集中央部會及地方政府討論研議。環保署表示，萘丸主要功用為驅蟲，非公廁清潔維護上必需使用產品，且市面上已有其他不含萘成分的替代產品，如益避寧、拜富寧、賽滅寧、賽酚寧、天然精油（天然樟腦、香茅）等成分產品可供選擇，經與相關部會及地方政府研商決議，從轄管公廁優先推動避免使用萘丸產品，以維護民眾健康。

環保署提醒，萘是蠶豆症體質者應避免接觸的物質，會對其造成危害，已與相關製造業者召開研商會議，並自今年1月1日起萘丸產品標示警語文字為「蠶豆症體質者請勿使用」，且該文字大小不得小於0.5公分等措施。

環保署呼籲，交通場站、觀光地區、風景區、各級機關學校、政府機關、公園、加油站及便利商店等公廁管理單位，都是民眾日常使用或進出場所，為避免蠶豆症體質者在不知情狀況下，使用公廁時接觸到萘丸，造成危害情形，請管理單位要加強自主管理並避免使用，由公私合作共同維護民眾健康。