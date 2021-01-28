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影／高齡駕駛換照認知檢測 可提早發現失智做預防治療

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市副市長陳淑慧（中）、交通部公路總局副局長黃運貴，呼籲75歲以上長者作認知檢測，通過後依規定換照。記者卜敏正／攝影
嘉義市副市長陳淑慧（中）、交通部公路總局副局長黃運貴，呼籲75歲以上長者作認知檢測，通過後依規定換照。記者卜敏正／攝影

嘉義市政府衛生局與嘉義區監理所合作，在嘉義市衛生所及樂齡、失智等80個據點，搭配行動監理車進行「高齡換照」到點服務，鼓勵75歲以上長者作認知檢測，通過後依規定換照，推動認知檢測的台中榮總嘉義分院副院長黃敏偉說，該評估檢測也可視為失智症簡易評估指標，可提早發現失智、盡早預防治療。

黃敏偉表示，台灣已進入高齡化社會，國人平均壽命超過80歲，交通部公路總局8年前提出，高齡長者交通事故比率比較高，他參考日本等國外研究，發現到一定年齡，交通事故比例的確增加，之後台灣精神醫學會就接受委託，當時他任秘書長，就開始規畫高齡長者換照施測。

「檢測不只保護自己，也造福別人！」黃敏偉說，這套測試提型簡單，以便民、親民方法，做認知功能檢測，進而判定75歲以上長者，是否適合繼續持有駕照、駕車，這也是對長者開車做安全把關機制。

他說，剛開始很多人擔心，這套測試會受到反彈，但他在嘉義市測試發現，許多家屬都支持這測驗，並藉此提醒長輩，若狀況、健康不好就繳回駕照、不要駕車。

黃敏偉也提醒，長輩若認知功能測驗分數不高，可到醫療院所做進一步判斷，是否有失智可能，因為失智前期約有5到9年，早期發現、早期診斷預防性治療，對於日後照顧及生活品質都有幫忙。

嘉義區監理所表示，106年7月開始實施「高齡駕駛人駕駛執照管理制度」，都是與縣市衛生局合作，通知民眾到地方衛生所受測，嘉義市首次將「點」的合作延伸至「線」與「面」，除衛生所還規畫行動監理車至市區78處據點（樂齡6處、逆齡人生22處、C據點43處及失智關懷據點7處），方便民眾就近受測、換照。

衛生所 嘉義 失智症

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