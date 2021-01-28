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KID事業版圖再+1 「野人火鍋」插旗三峽啦！

聯合報 / 消費中心／即時報導
野人火鍋三峽店即將開幕（圖／野人火鍋提供）
野人火鍋三峽店即將開幕（圖／野人火鍋提供）

綜藝小天王林柏昇KID兵役後除了演藝事業蒸蒸日上，接演許多綜藝與實境節目外，他的副業也經營得有聲有色，品項擴及服飾、民宿與火鍋店，晉升老闆多年的KID，目前在全台擁有三家分店，台北店與花蓮店之外，近日也將插旗新北三峽。

野人火鍋三峽店即將開幕（圖／野人火鍋提供）
野人火鍋三峽店即將開幕（圖／野人火鍋提供）

雖然KID忙於演藝事業與多家分店，但他對於火鍋店的經營與食材卻私毫不馬虎，「野人火鍋」專賣高級冷藏肉，近期也推出許多新的肉品選項如溫體牛、和牛、桂丁雞腿肉…等，每個部位的肉品都是精挑細選的，因此店內的高級肉品常常賣完就會缺貨，有錢也吃不到。

野人火鍋堅持使用高級肉品（圖／野人火鍋提供）
野人火鍋堅持使用高級肉品（圖／野人火鍋提供）

野人火鍋堅持使用高級食材（圖／野人火鍋提供）
野人火鍋堅持使用高級食材（圖／野人火鍋提供）

不要以為「野人火鍋」只主打肉品！海鮮也很值得一提，尤其是招牌「痛風鍋」，顧名思義就是吃完會痛風的意思，可以想見海鮮的數量有多豐富了，除了肉品與海鮮使用高級食材之外，湯頭也是一大亮點，清爽無添加物，尤其是奶香味濃郁，入口細緻滑順的牛奶鍋，以及由花蓮知名剝皮辣椒熬煮的特製湯頭，入口滿是清新的辣椒香氣，回味起來又多幾分甘甜，菜盤的用料也很實在，是火鍋族的好選擇。

「野人火鍋」三峽店將於2/6正式開幕，目前試營運中，2/5前至三峽店消費，全店免服務費，打卡還會加送一盤肉，冷冷的天氣，最適合去吃火鍋啦！

「野人火鍋」三峽店資訊：

三峽野人地址：新北市三峽區三樹路49號

三峽野人營業時間：中午11:30～凌晨 12:00

三峽野人電話：02-8671-8671

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