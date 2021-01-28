超商必買麵包是什麼？網狂推：貝果非吃不可

台灣便利商店眾多，店內不僅販售各種零食飲料，熱食和麵包區更是許多顧客趕時間買早午晚餐的好選擇。近日一名網友在網路上發文討論，大家去超商最常買的麵包到底是什麼？此文一出，吸引許多網友熱烈討論，搶推自己心中最愛吃的麵包。

一名網友在PTT上以「大家去便利商店最常買的麵包」為題發文，「沒設定哪家便利商店，純粹想討論大家最愛吃的麵包口味，我最喜歡長條海苔肉鬆麵包，就算麵包一直出新口味，這個在我心中還是第一，其次是起酥肉鬆跟巧克力派司，不知道大家最常買哪款麵包？」

許多網友紛紛在下方留言分享自己喜歡的麵包，其中原PO所喜愛的肉鬆類麵包和巧克力類麵包擁有超高人氣，「青蔥肉鬆卷」、「肉鬆派司」、「起酥肉鬆！不貴份量又足夠」、「肉鬆好吃，一堆美奶滋」、「墨西哥巧克力」、「巧克力圓舞曲」、「巧克力派司」、「巧克力圓舞曲有一陣子很常吃但不太好買到」、「巧克派司，外面麵包店沒有」、「全家的巧克力派司」、「海苔肉鬆麵包，一定沒人相信，我吃這口味當早餐已經3年」、「巧克力好棒棒！」、「起酥肉鬆、巧克力派司、海苔肉鬆美乃滋，這三個從小吃到大」、「肉鬆麵包跟巧克力派司！」。

除此之外，也有許多網友推薦不同款麵包，其中奶酥、紅豆麵包都有不少人點名，「菠蘿奶酥」、「全家的鬆餅，蜂蜜口味很好吃」、「近期喜歡全家的地瓜起司燒麵包」、「紅豆麵包跟墨西哥奶酥」、「15元的草莓麵包」、「丹麥菠蘿」、「葡萄吐司」、「杯子蛋糕」、「奶酥麵包、蔥麵包」、「克林姆麵包、杏仁花生羅宋、麻糬蛋糕」、「全家芋泥流沙、義美奶酥紅豆」、「克林姆麵包真的是經典啊」、「全家草莓麵包」、「居然沒有全家虎皮蛋糕」、「全家蜂蜜蛋糕，紅豆麵包」、「蛋沙拉夾心麵包」、「711的奶酥算是不錯吃的」、「蛋黃奶香麵包」。

然而，雖然各式麵包都有人推薦，但總結網友們留言，發現貝果是許多人去超商必買的麵包品項，「切達起司貝果」、「貝果好吃」、「起司貝果，沒有之一」、「起司貝果吃不膩，微波後更讚」、「起司or藍莓貝果，其次卡士達」、「藍莓貝果」、「只有起司貝果」、「藍莓貝果起司貝果一生推」、「起司貝果一定要微波！好吃」、「起司貝果+1」、「起司貝果加熱後超好吃！」。