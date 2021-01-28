快訊

台東連兩震！16:05規模4.1地震 最大震度4級

禁飲食、高鐵春節砍自由座 交通部宣布大眾運具5大加嚴措施

聽新聞
test
0:00 / 0:00

禁飲食、高鐵春節砍自由座 大眾運具5大加嚴措施出爐

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
高鐵春節停售自由座。聯合報系資料照
高鐵春節停售自由座。聯合報系資料照

因應近期衛福部桃園醫院發生群聚感染事件，加上農曆春節將屆，交通部今天公布大眾交通運輸5大加嚴措施，包括雙鐵禁止飲食及春節取消高鐵自由座等。

交通部說，次長王國材27日邀集路、海、空及雙鐵等單位召開應變會議，為因應近期疫情及配合指揮中心秋冬防疫專案，針對大眾運具提升相關防疫等級如下：

一、民眾於高鐵、台鐵（觀光列車除外）、公路客運、船舶（固定餐飲區域除外）、航空器（國際及兩岸航班除外）等運具內、或郵局營業區域內禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速佩戴口罩。

二、於前項除外範圍內有飲食需求者，在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備情形下，得於飲食期間暫時取下口罩。

三、針對高鐵及台鐵車票銷售部分，自2月8日至2月16日春節期間，高鐵取消自由座服務，改全車對號座銷售；台鐵城際列車限制銷售站票數，每列次至多發售120位（每車廂至多15位）。

四、2月8日至2月16日春節期間，航空站、台鐵、高鐵、客運、國道服務區、海運、觀光場域清潔消毒頻率全部加倍處理。

五、「秋冬防疫專案」期間，台鐵、高鐵各車站大廳暫停或延期租借，並停止辦理各項活動，以避免群聚活動。

交通部表示，已於27日會議後即將前述禁止飲食措施陳報指揮中心，指揮中心同意後，即對外公告實施。交通部再次呼籲，因近期新冠肺炎疫情日益嚴峻，加上春節連續假期將至，預料將湧現返鄉人潮，請國人務必配合搭乘大眾運輸量體溫、戴口罩及遵守飲食相關規定，做好自我防護，保護自己也維護他人健康。

高鐵 台鐵 春節 疫情

延伸閱讀

高鐵禁自由座台鐵限站票、禁飲食 交通部擬春節前上路

北市春節期間調漲停車費率 市區公車班次減半

高鐵春節不賣自由座 台鐵限站票

提升防疫 高鐵春節取消自由座、台鐵限對號車站票

相關新聞

台東連兩震！16:05規模4.1地震 最大震度4級

地牛再度翻身！中央氣象局氣象局地震報告指出，16:05台東縣近海深8km發生規模4.1地震，最大震度台東1級，屏東也有1...

禁飲食、高鐵春節砍自由座 大眾運具5大加嚴措施出爐

因應近期衛福部桃園醫院發生群聚感染事件，加上農曆春節將屆，交通部今天公布大眾交通運輸5大加嚴措施，包括雙鐵禁止飲食及春節...

才停灌又要降低河川放流量 老農：被政府欺負到受不了

水情吃緊，台中才剛停灌逾2萬公頃創歷年之最，台電又希望旱災期間將士林堰放流量從2.7秒立方公尺降為1.2秒立方公尺，再度...

男童吃葡萄噎死意外 醫師：切小片避免憾事

新竹縣尖石鄉昨晚發生2歲男童吃葡萄噎死意外，東元綜合醫院兒童心臟科主任賴俊維表示，若給孩子吃小的圓型食物，如葡萄、小蕃茄...

春節高鐵砍自由座估釋46.7萬座位 林佳龍令防國道塞爆

因應防疫趨嚴，高鐵擬於春運期間實施全面對號座、台鐵城際列車站票也擬將總量管制，加上民眾考量避免進出公共場所的防疫心理，交...

台東地牛翻身 搖晃約1分鐘

台東縣今天3點29分在台東市發生苪氏規模5.0地震，其中太麻里、達和大武震度達4級最高，雙東有比較明顯搖晃感，彰化、南投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。