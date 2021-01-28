禁飲食、高鐵春節砍自由座 大眾運具5大加嚴措施出爐

因應近期衛福部桃園醫院發生群聚感染事件，加上農曆春節將屆，交通部今天公布大眾交通運輸5大加嚴措施，包括雙鐵禁止飲食及春節取消高鐵自由座等。

交通部說，次長王國材27日邀集路、海、空及雙鐵等單位召開應變會議，為因應近期疫情及配合指揮中心秋冬防疫專案，針對大眾運具提升相關防疫等級如下：

交通部表示，已於27日會議後即將前述禁止飲食措施陳報指揮中心，指揮中心同意後，即對外公告實施。交通部再次呼籲，因近期新冠肺炎疫情日益嚴峻，加上春節連續假期將至，預料將湧現返鄉人潮，請國人務必配合搭乘大眾運輸量體溫、戴口罩及遵守飲食相關規定，做好自我防護，保護自己也維護他人健康。