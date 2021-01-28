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禁飲食、高鐵春節砍自由座 大眾運具5大加嚴措施出爐
因應近期衛福部桃園醫院發生群聚感染事件，加上農曆春節將屆，交通部今天公布大眾交通運輸5大加嚴措施，包括雙鐵禁止飲食及春節取消高鐵自由座等。
交通部說，次長王國材27日邀集路、海、空及雙鐵等單位召開應變會議，為因應近期疫情及配合指揮中心秋冬防疫專案，針對大眾運具提升相關防疫等級如下：
一、民眾於高鐵、台鐵（觀光列車除外）、公路客運、船舶（固定餐飲區域除外）、航空器（國際及兩岸航班除外）等運具內、或郵局營業區域內禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速佩戴口罩。
二、於前項除外範圍內有飲食需求者，在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備情形下，得於飲食期間暫時取下口罩。
三、針對高鐵及台鐵車票銷售部分，自2月8日至2月16日春節期間，高鐵取消自由座服務，改全車對號座銷售；台鐵城際列車限制銷售站票數，每列次至多發售120位（每車廂至多15位）。
四、2月8日至2月16日春節期間，航空站、台鐵、高鐵、客運、國道服務區、海運、觀光場域清潔消毒頻率全部加倍處理。
五、「秋冬防疫專案」期間，台鐵、高鐵各車站大廳暫停或延期租借，並停止辦理各項活動，以避免群聚活動。
交通部表示，已於27日會議後即將前述禁止飲食措施陳報指揮中心，指揮中心同意後，即對外公告實施。交通部再次呼籲，因近期新冠肺炎疫情日益嚴峻，加上春節連續假期將至，預料將湧現返鄉人潮，請國人務必配合搭乘大眾運輸量體溫、戴口罩及遵守飲食相關規定，做好自我防護，保護自己也維護他人健康。
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