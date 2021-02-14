快訊

鋼鐵爸愛心冰箱食物全餿 警查出男子拔插頭動機了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

半夜上幾次廁所？2次以上 可能是這些疾病警訊

聯合新聞網 / 綜合報導
頻尿不只是會影響睡眠品質，更可能是身體出現警訊的徵兆。圖片來源／ingimage
頻尿不只是會影響睡眠品質，更可能是身體出現警訊的徵兆。圖片來源／ingimage

雖說有尿最好不要忍，但如果尿太多，跑廁所次數實在太頻繁，特別是發生夜間睡眠時段，那也很可能是健康亮起紅燈的徵兆。日本最近就有媒體，針對頻尿問題做出解說。

根據日本媒體「日刊現代ヘルスケア」報導，國際醫療福祉大學的谷直人醫師表示，如果一天上超過8次廁所，那很可能就是頻尿的徵兆。如果明明已經排尿完，卻還是覺得沒有尿乾淨，就有可能是碰到前列腺肥大的症狀。

另外，除非是喝太多水或酒，造成一時的頻尿狀況，否則在深夜睡覺時，卻因為尿意起來超過兩次的人，則會被判斷有夜間頻尿的症狀，需要進行藥物治療。

而夜間頻尿的原因，除了因為睡眠太淺容易醒，膀胱收縮力退化之外，還有可能是腎功能障礙、糖尿病、心肺疾病、睡眠呼吸中止症等病狀的警訊。特別是上了年紀的人，如果出現頻尿狀況，千萬不要以為只是「年紀大了」而放置不管，要及早就醫檢查。

醫生建議，保持生活作息，讓身體適應吃飯、睡覺的規律，是避免頻尿的方法。另外如果睡眠太久，也可能造成淺眠而導致尿意明顯。睡前也最好避免進食，或者大量的水分攝取。

日本 頻尿 腎功能 糖尿病

延伸閱讀

超浮誇！她PO母種出「巨無霸長年菜」 網驚：從除夕吃到初五

超神！睡夢中誤將airpods吞下肚卡食道 取出後竟還能正常運作

用吃的禦寒！中醫推三種家常食材 有效防治「冷感冒」

年前送不完！物流司機苦嘆「心累」還出車禍 網鼻酸：辛苦了

相關新聞

永康商圈又1間店倒閉 度小月撐不下去17日將關門

受到新冠肺炎影響，觀光客必去的永康商圈生意直直下滑，從去年3月起，已倒閉超過45間店家，如今，在永康商圈經營多年的「度小...

半夜上幾次廁所？2次以上 可能是這些疾病警訊

雖說有尿最好不要忍，但如果尿太多，跑廁所次數實在太頻繁，特別是發生夜間睡眠時段，那也很可能是健康亮起紅燈的徵兆。日本最近就有媒體，針對頻尿問題做出解說。

兩波境外汙染物移入 中南部空品明起連三天「亮橘燈」

明起三天台中以南空氣品質「亮橘燈」，環保署表示，明天東北風可能挾帶微量境外汙染物移入，中南部位於下風處容易累積，周二西半...

自助餐店未設紙容器回收最高罰30萬元 下半年上路

國內不少自助餐店、便當業者內用提供紙類餐具，但沒有設置回收設施，為落實回收、減少廢棄物，環保署今年一月預告「應設置紙餐具...

流感這2日仍為高峰 陳時中記者會後折返送「這件東西」

今日2月14日，農曆新年來到初三，恰巧碰上情人節，指揮中心今召開記者會說明疫情事宜，為春節「首場」記者會，提醒民眾，急診...

唐吉訶德松葉蟹比好市多貴400元 內行人點出價差關鍵

唐吉訶德西門店開幕後，就吸引大批民眾前往搶購，卻有民眾表示，唐吉訶德販售的水煮松葉蟹，發現若以重量來計算，其價格會比好市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。