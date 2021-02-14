半夜上幾次廁所？2次以上 可能是這些疾病警訊

雖說有尿最好不要忍，但如果尿太多，跑廁所次數實在太頻繁，特別是發生夜間睡眠時段，那也很可能是健康亮起紅燈的徵兆。日本最近就有媒體，針對頻尿問題做出解說。

根據日本媒體「日刊現代ヘルスケア」報導，國際醫療福祉大學的谷直人醫師表示，如果一天上超過8次廁所，那很可能就是頻尿的徵兆。如果明明已經排尿完，卻還是覺得沒有尿乾淨，就有可能是碰到前列腺肥大的症狀。

另外，除非是喝太多水或酒，造成一時的頻尿狀況，否則在深夜睡覺時，卻因為尿意起來超過兩次的人，則會被判斷有夜間頻尿的症狀，需要進行藥物治療。

而夜間頻尿的原因，除了因為睡眠太淺容易醒，膀胱收縮力退化之外，還有可能是腎功能障礙、糖尿病、心肺疾病、睡眠呼吸中止症等病狀的警訊。特別是上了年紀的人，如果出現頻尿狀況，千萬不要以為只是「年紀大了」而放置不管，要及早就醫檢查。

醫生建議，保持生活作息，讓身體適應吃飯、睡覺的規律，是避免頻尿的方法。另外如果睡眠太久，也可能造成淺眠而導致尿意明顯。睡前也最好避免進食，或者大量的水分攝取。