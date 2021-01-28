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他為了發票刻意分2次結帳 對獎一看號碼直呼「可惡」

聯合新聞網 / 綜合報導
原po貼出自己的發票。圖／翻攝自「爆廢公社二館」
原po貼出自己的發票。圖／翻攝自「爆廢公社二館」

109年11、12月統一發票已於1月25日開獎，不少民眾紛紛對起發票，希望能獲得一點小確幸，日前有網友分享，為了想增加中獎機率，買東西時刻意分兩次結帳，希望中獎機率可以提高，沒想到看到中獎號碼後，卻讓他崩潰喊「可惡」。

原po在「爆廢公社二館」附上自己發票的照片並表示，「唉...太可惡了，我還特地買兩次分開結帳」。從照片中可以看到原po在報紙上擺上3張在7-11消費的發票，尾巴的號碼分別是「817」、「819」、「821」，與中獎號碼「820」剛好擦身而過，因此就無法獲得200元中獎的小確幸。

貼文一出引起熱議，許多網友紛紛回應「最討厭這種的，會中一張就會中」、「這證實是你的就注定是你的，不是你的強求也強求不來」、「就是你這樣有趣的靈魂，當然讓你看得到吃不到」、「財富天註定」、「命中有時終須有，命中無時莫強求」、「這就是命！」、「人生就是這樣，很多事情最後都是徒勞無功」、「是你的才會是你的」。

提醒民眾，雖然分開結帳的確會提高中獎機率，但財政部表示統一發票給獎的目的，在鼓勵消費者主動索取統一發票，以防杜逃漏稅捐，若有取巧行為，故意以小額購買商品洗發票，恐將面臨法律責任。

發票 爆廢公社

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