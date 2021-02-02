想招財、求事業或學業順利，得先學學如何正確拜土地公！不過祭拜時有許多眉角，本篇要來告訴你拜土地公流程、如何準備供品與金紙、祭拜時間和日期、口訣等等，學會了就不擔心拜錯，還能招來好財運哦！趕快來看看～

為什麼要拜土地公？

土地公又稱福德正神，也是「地方保護神」，在民間普遍信仰的神明，在都市、鄉村田間或山海等地都常見到土地廟。土地公最主要掌管人民的財運、事業或學業，並守護人民的居家出入安全，尤其開店業者、企業老闆更視拜土地公為一大要事，以祈求營運順利。不過若你心中有任何事想祈求加持庇佑，土地公也是非常歡迎哦！

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

拜土地公需要準備哪些東西？

拜土地公前，先來了解要買哪些祭拜用品吧！

1. 拜土地公金紙

買三色金（壽金、刈金、福金或土地公金）或四色金（壽金、刈金、福金、大箔壽金）。若擔心買錯，也可告知店家是祭拜土地公用、或直接向廟宇購買，就能買到正確金紙囉！

2. 拜土地公水果

必須是無籽水果，有籽水果吃了會隨人體排出來，對神明來說有「不潔」之意，如芭樂、釋迦、番茄等都要避免。要祭拜土地公，可準備象徵好寓意的水果，像是香蕉（台語諧音「招」，能招財）、水梨（台語唸「來」，可帶財來）、鳳梨（旺旺來）、蘋果（平安）、橘子（吉利）、芒果（喜氣招財，適合公司行號）等。

另外，水果的種類與數量都必須是單數（一、三、五），屬於陽數；偶數屬陰，較不適宜。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

Q：許多人說拜拜要用「四果」，不是四種水果嗎？（偶數）

A：誤會大啦！常聽到的用四果拜神，指的是「四季新鮮的水果」，並不是種類哦！

3. 拜土地公餅乾、飲料

一般的餅乾零食都可以買來祭拜，既然如此，當然就買自己喜歡吃的啦！飲料建議可買甜甜又好入口的「仙草蜜」，也是考生必備的供品，能加持金榜題名。不過除了這些零嘴，其實土地公還有有自己偏愛的供品哦～

Q：土地公愛吃什麼？

A：據說土地公喜歡甜食，尤其是花生（土豆）、麻糬、酒！「花生」是出自台語的『呷土豆呷到老』，意思是吃花生吃到老，具長壽之意或有好事發生；「麻糬」可把錢財黏住，「酒」則是活得長長久久（另一說是財水來得長長久久）。這三項是拜土地公的必備供品！

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

拜土地公時間、日期？

每個月拜2次，一般人會選在農曆初一、十五到廟裡拜土地公，開店做生意的人則會在初二、十六於門口設案拜拜，這些祭祀活動俗稱「做牙（正確字為「迓」，有迎接之意）」。祭拜時間為早上8點至下午4點，據說是土地公在這時間起床，是精神最好的時候！

值得一提的是，每年農曆2月2日是土地公的生日，也是過年後第一個要祭拜的節日，又稱「頭牙」。除了上述祭品，還可準備三牲（全雞、全魚或鴨、豬肉）等豐盛供品來幫土地公慶生！而每年農曆12月26日是一年中最後一次拜土地公的日子，叫做「尾牙」，公司除了祭拜儀式，也會設宴感謝員工們一整年的付出，也就是我們熟知的「吃尾牙」！

另外，2021年土地公生日是國曆2月13日（農曆2月2日），想招財的人千萬別錯過這個「超級納財日」哦！

Q：平日拜土地公也可以嗎？

A：當然可以！土地公是和藹可親的在地神明，常到廟裡祭拜，也能與土地公多結緣。但最重要的是一定要誠心誠意，惟有心誠則靈才能受到土地公庇佑。

拜土地公流程是什麼？

1. 拜土地公順序並不難記，首先要朝外面的天公爐祭拜（若是在家門口，就朝門外），向玉皇大帝及諸神佛報上自己的姓名、農曆出生年月日、住址，並說明來意（拜土地公），並請玉皇大帝及諸神佛保佑一切圓滿順利。

2. 接著，再進廟裡拜土地公，同樣報上姓名、出生年月日、住址、祈求的願望（財運、事業運、學業、健康、出入平安等），請土地公加持保佑。

3. 等香燒到剩三分之一時，可擲筊問土地公是否吃飽、或今日祭拜是否圓滿？是否已可燒金紙？若皆為聖筊（一正一反），燒完金紙後，再朝天公、土地公以雙手拜拜表達謝意。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

拜土地公怎麼說？

拜土地公其實沒有既定的口訣，只要將姓名、農曆出生年月日、住址、祈求願望表達清楚，並誠心請求土地公保佑即可。

【拜土地公說詞參考】

奉請福德正神（或土地公），信男／信女○○○，出生於農曆○○年○月○日，住在○○○（住家或店面地址），今日準備供品向您敬拜，祈求福德正神加持○○○（心願），並保佑全家健康平安（或生意興隆），一切順利。

Q：拜土地公有禁忌嗎？

A：比起一般的天神來說，土地公相對較親民，因此沒有太多禁忌。唯一要注的是家中有喪事者及適逢生理期的女性，記得拜拜時不要拿香，用雙手拜即可。

本文擷取自「拜土地公懶人包！你知道正確拜法、口訣、要準備哪些供品和金紙嗎？」，由《媽咪拜》授權轉載