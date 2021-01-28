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男童吃葡萄噎死意外 醫師：切小片避免憾事

中央社 / 新竹縣28日電

新竹縣尖石鄉昨晚發生2歲男童吃葡萄噎死意外，東元綜合醫院兒童心臟科主任賴俊維表示，若給孩子吃小的圓型食物，如葡萄、小蕃茄等，務必切小片避免憾事。

警消表示，男童昨天與家人在客廳邊看電視，吃葡萄時卻意外噎住，家人曾以哈姆立克法急救，但無法將男童食道中的葡萄全部取出。

隨後，家屬將男童送往尖石消防分隊求救，救護人員以工具抽取出果肉殘渣，並盡速將男童送醫，經檢查，男童氣管及食道中已無異物梗塞，但疑因缺氧時間太久不治。後續，檢警將進行遺體相驗，確認男童死因。

賴俊維表示，容易引起幼童異物梗塞的食物，包含有圓型類食物（葡萄、硬軟糖果、小番茄等），以及堅果（如花生），與有籽的水果（如荔枝、龍眼、葡萄）等。

他表示，還有黏性高的食物，如珍珠奶茶、果凍、麻糬等，最好避免讓幼童食用。若孩子真的要吃，也應把上述食物切成片、或壓碎，以免發生意外。

「避免讓孩子邊玩邊吃」賴俊維表示，氣管與食道交接處的會厭軟骨，說話時會打開，吞嚥時會閉起，尤其，幼童支氣管與吞噬功能，仍在發展中，若邊玩邊吃，更容易在吞嚥時嗆到支氣管，要盡量讓孩子坐著吃。

賴俊維指出，孩子若意外被食物噎住，家長可盡快實施哈姆立克法。1歲以下者，家長手指扶住下巴，讓寶寶臉部朝下，頭比胸低的靠家長大腿上，並以另一手掌根於寶寶兩肩胛骨中點處，拍打並盡速送醫。

他說，1歲以上者，孩子可站立，家長從背後環抱住孩子，一手握拳拇指對準孩子的肚臍與心窩中點，另一手包覆住拳頭握緊，兩手一起向上向內的連續擠壓5下。若無法站立，可仰臥躺平，家長跨坐在孩子的雙腿上，將兩手掌堆疊、一手將5指扣住，於肚臍和心窩的中點處快速向下向前推5下，直到異物吐出。

賴俊維說，若家長施以哈姆立克法急救，孩子未有起色，可能是動作未正確、或其他因素，務必盡速送醫。

哈姆立克

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