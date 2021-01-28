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長庚完成千餘例電子耳手術 再次聽見聲音她忍不住哭了

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
長庚醫療體系已完成千餘例人工耳蝸植入手術，基隆長庚醫院2名受惠者今天出面分享求醫歷程及重新聽見聲音的喜悅。記者邱瑞杰／攝影
長庚醫療體系已完成千餘例人工耳蝸植入手術，基隆長庚醫院2名受惠者今天出面分享求醫歷程及重新聽見聲音的喜悅。記者邱瑞杰／攝影

基隆長庚醫院今天表示，長庚醫院自1985年引進電子耳，至今長庚體系已完成千餘例人工耳蝸植入手術。目前正在發展「雙鏡人工電子耳蝸手術」，讓外部傷口更小，內部傷害更少，盡可能保留組織結構，保存再生醫學或基因治療成熟時回復聽力的機會。

基隆市前立委謝國樑的女兒先天失聰，藉由人工電子耳找回「新人聲」，謝出書「千分之三的意義」，敘述陪伴女兒成長、求醫心路歷程，希望能為更多身心障礙者和家人傳達想法，謀求福利。

基隆長庚醫院耳鼻喉科主任趙偉傑說，台灣生育率降低，兒童健康問題更受重視。政府已將18歲以下兒童單邊人工耳蝸植入納入健保給付，希望聽損兒童把握黃金治療期。台灣老年人口已達13.7%，銀髮族生活品質與聽力息息相關，同樣需要關注。

基隆長庚醫院近年推展聽力障礙病患聽語照顧，提供一條龍式聽力診斷與助聽器選配，並積極發展人工耳蝸手術與術後復健服務。

38歲鄭先生因兩側中耳炎併發內耳炎，導致重度聽力損失，配戴助聽器效果不佳，職場打拚面臨困擾。他希望接受人工耳蝸植入手術改善聽力，但因價格昂貴卻步，後來透過長庚聽語團隊與社工師協助，取得社會局的補助，加上長庚公益基金挹注，負擔約10萬元即完成手術，找回人際溝通能力，生活慢慢回歸正軌。

28歲洪小姐讀國一時發現聽力障礙，開始戴助聽器，17歲突發性耳聾，嚴重影響人際關係，大學畢業後求職四處碰壁。她為了照顧長期洗腎的爺爺及維持家計，在捷運站出口賣手工餅乾。一位善心人士知道她的困境，捐助全額手術費用，3個月前在基隆長庚完成手術，再次聽見外界聲音，忍不住哭了出來。

洪女的主治醫師陳錦國說，人工耳蝸植入手術不斷進步，目前長庚醫院正在發展「雙鏡人工電子耳蝸手術」。結合顯微鏡下雙手操作與內視鏡下微創手術，外部傷口更小，內部傷害更少，達到微創和精準人工電子耳植入，盡可能保留組織結構，為未來可能的再生醫學或者基因治療，提供聽力回復的機會。

微創手術 長庚 基隆

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