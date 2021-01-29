吃得到大塊香菇丁！超夯神級辣椒醬香氣逼人爽度破表

新冠疫情仍嚴峻，又逢農曆春節假期，大多民眾都不想出門人擠人，天天叫外食容易吃膩又怕踩到雷，不少人乾脆宅在家做料理，不僅可以吃得健康放心，還能營造家庭溫馨氛圍。只是，一天要煮三餐，難免會感到「烹飪疲勞」，如何才能輕鬆快速地做出美味料理？

民眾在家吃飯的機會變多，讓餐桌上的女神「老干媽」助陣，教你快速做出美味料理！ 圖／南聯 提供

秘密武器就是：請來餐桌上的女神「老干媽」辣椒醬！無論拌麵、拌飯或水餃，只要加一匙「老干媽」，美味一秒升級，讓人越吃越涮嘴。近期，更推出全新口味「老干媽香菇油辣椒」，可以取代XO醬，做出色香味獨具的辣味炒飯，或是取代韓式辣醬，做出令人吮指難忘的的銷魂炸雞，直接沾麵包吃也很過癮，烤肉、蒸魚、炒菜、燉煮……，一匙入菜，瞬間晉升食神級的美味，是一款中西式料理樣樣行、怎麼搭都好吃的百搭辣椒醬。

中西式料理只要加一匙百搭辣椒醬「老干媽」，瞬間晉升食神級的美味。 圖／南聯 提供

有華人的地方就有「老干媽」！老干媽系列醬料名聲享譽全球，熱銷美國、日本、加拿大等40餘國，全球年銷超過6億瓶，為什麼「老干媽」能夠橫掃全球，讓人一試成主顧？其特殊迷人的香氣來自特選優質辣椒，經過傳統工藝烘焙、爆香等多道工序製作而成，吃起來辣味溫和、香氣逼人、爽度破表，連不敢吃辣的人都會被圈粉！老干媽辣椒醬為手工炒製而成，不添加防腐劑，並通過第三方機構檢驗，品質有保障。產品成分單純，都是消費者看得懂的食材，「香菇油辣椒」吃得到大塊香菇丁，加入花生、豆豉，以蔥、薑、蒜炒製，在醬料中能看見食材的原形，真材實料，吃起來更放心！在料理中加一匙「老干媽香菇油辣椒」，香菇的嚼勁與辣椒酥脆口感在口裡完美交織，迸放出「辣而不嗆、鮮爽回甘」的優雅香氣，料理的靈魂就在這一味！

老干媽「香菇油辣椒」吃得到大塊香菇丁，成分單純，不添加防腐劑。 圖／南聯 提供

除了「香菇油辣椒」，喜愛花椒香麻滋味的消費者還可選擇一開罐即令人驚豔的「老干媽香辣脆油辣椒」，還有使用帶骨雞肉製作而成的「老干媽風味雞油辣椒」，拌飯拌麵超絕配，讓人胃口大開。素食者則可選擇富含豆豉、甘香味美的「老干媽風味豆豉油製辣椒」，或是經典風味，吃得到花生脆、花椒麻的極品「老干媽油辣椒」。

「老干媽」辣椒醬全品項口味多元，還有兩款全素口味。 圖／南聯 提供

今晚，你是不是也想來點「老干媽」？「老干媽香菇油辣椒」現在在全聯及線上購物平台皆有販售。全品項在全聯、頂好、美聯社、家樂福、愛買、大潤發等超市和量販店都可以買到，便利商店7-11、全家或是MOMO、PChome、YAHOO等網購平台也可以找到，是居家抗疫期間、懶人必備、妙手變出好料理的秘密武器！

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