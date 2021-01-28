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枋寮光電場被批犧牲文資 生利不再忍氣主動出擊

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
生利能源公司在屏東縣枋寮鄉新開村執行光電開發工程，去年9月施工時發現日治時期二戰時期軍事碉堡遺跡，引發文化資產因光電開發而犧牲的疑慮，屢遭抗議。記者潘欣中／翻攝
生利能源公司在屏東縣枋寮鄉新開村執行光電開發工程，去年9月施工時發現日治時期二戰時期軍事碉堡遺跡，引發文化資產因光電開發而犧牲的疑慮，屢遭抗議。記者潘欣中／翻攝

生利能源公司在屏東縣枋寮鄉新開村執行光電開發工程，去年9月施工時發現日治時期二戰時期軍事碉堡遺跡，引發文化資產因光電開發而犧牲的疑慮，屢遭抗議的生利針對區內疑似文化資產物決定主動出擊，今天與屏東大學簽署產學合作計畫，展開為期1年的文化資產潛力物件保存與活化研究計畫，並規畫園區打造綠能文資館，藉文資保存專業創造綠能與文資永續共存的雙贏局面。

生利能源的屏東枋寮鄉新開村太陽能光電廠，去年施工時，地方文史人士以損及二戰日軍為抵禦美軍登陸的軍事要塞文化資產，和棲息坑道內的台灣稀有物種扁鼻蝠黃金蝙蝠群，訴求全面停工，也是台灣首個遭遇文化資產議題的光電場開發案。生利表示，發現疑似日軍遺留的人工構造物，即在第一時間通報縣府，該區域停工至今以保存其完整性，持續配合縣文化資產保護所文化資產價值評估現勘作業

「雖然仍在評估階段，我們已以文化資產保存法認定的重要遺址來處理！」星耀能源公司董事長林恬宇說，生利秉持企業社會責任，以積極態度面對與處理，開工後發現出土2個疑似日軍遺留的人工構造物，即在第一時間通報縣府，該區停工至今以保存完整性，目前配合縣文化資產保護所文化資產價值評估現勘作業，不管未來是否通過，都以最高標準來面對。

星耀能源副總張淑雯說，因是全台首例光電廠文資爭議案，如何用專業方式解決與面對具指標性意義，與屏東大學合作是園區開發的重要一步，未來在太陽能光電工程進行同時，也可經由專業協助以實際作為保存活化園區內潛在的文資物件；期望生利主動、積極、負責的作為，能成為綠能開發、文化保存及在地永續教育的多重典範，讓台灣的再生能源與文化資產能共存共融。

有多年文化資產保存實務經驗的林思玲，不僅提供生利能源有關施作工法調整建議，還將借鑑國內外相關案例，並蒐集周圍地方居民、組織及相關文史團體意見，彙整提出保存與活化方式評估和建議，另規畫未來光電園區文化資產教育導覽與推廣方案，包括活動設計、教材或教具，協助打造綠能文資館。

生利能源公司在屏東縣枋寮鄉新開村執行光電開發工程，去年9月施工時發現日治時期二戰時期軍事碉堡遺跡，引發文化資產因光電開發而犧牲的疑慮，屢遭抗議。記者潘欣中／翻攝
生利能源公司在屏東縣枋寮鄉新開村執行光電開發工程，去年9月施工時發現日治時期二戰時期軍事碉堡遺跡，引發文化資產因光電開發而犧牲的疑慮，屢遭抗議。記者潘欣中／翻攝
生利能源代表張淑雯（右）與屏東大學代表林思玲教授（左）今天簽署產學合作計畫，共同打造光電園區綠能與文資永續共存。記者潘欣中／翻攝
生利能源代表張淑雯（右）與屏東大學代表林思玲教授（左）今天簽署產學合作計畫，共同打造光電園區綠能與文資永續共存。記者潘欣中／翻攝

文化資產 屏東縣 日軍

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