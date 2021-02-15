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過年吃太好不舒服？日醫師五招小撇步 跟「胃食道逆流」掰掰

聯合新聞網 / 綜合報導
過節吃太好，要小心胃食道逆流！透過改變生活習慣，就能有效預防症狀。圖片來源／ingimage
過節吃太好，要小心胃食道逆流！透過改變生活習慣，就能有效預防症狀。圖片來源／ingimage

現代人壓力大、飲食重口味，特別逢年過節容易大魚大肉，都得小心胃食道逆流纏身。日本醫師山村進最近在媒體「日刊現代ヘルスケア」分享，透過五個日常小撇步，就能有效預防胃食道逆流。

1.難消化的食物少吃

盡量避開難消化的食物，特別是脂肪含量高的食物，因為會在胃裡長時間滯留，造成胃酸分泌過多。另外會對胃造成刺激的部分辛香料、咖啡、酒類、碳酸飲料等等，也不宜攝取過多。

2.細嚼慢嚥，一餐控制在30分以上

咬沒兩下就吞，無論是吃得快還是吃得多，都會造成消化時間拉長，增加胃酸的分泌。養成細嚼慢嚥，吃一口咀嚼20次以上，吃八分飽就好。

3.飯後2到3小時內避免橫躺

由於在餐後，食道括約肌會一時之間產生舒緩，造成還未消化的食物產生逆流。因此在餐後要盡量避免橫躺，晚餐也最好在就寢3小時前吃完。如果碰到非得要躺下的狀況，選擇左側朝下的姿勢，可以保持胃是比食道更低處的狀態，減少逆流的風險。

4.睡覺時保持上身抬高

胃食道逆流症的人，經常會在睡覺時產生逆流症狀。除了墊高枕頭之外，建議再利用「三角枕」或毛巾等輔助工具支撐，讓上半身呈現傾斜的狀態。最佳的傾斜角度則約在15度左右。

5.避免腹部的壓迫

壓迫腹部很可能會造成逆流，除了平常注意之外，包括過胖、駝背等狀況，對腹部也會造成負擔。衣著也應該避免太過緊身。泡澡也會產生對腹部的壓力，要盡量避免在剛吃飽後就立刻泡澡。

日本 胃食道逆流

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