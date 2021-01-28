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影／不出國也能滿足追櫻夢 高雄原鄉浪漫遊

聯合報 / 記者王慧瑛王昭月／高雄即時報導
高雄桃源寶山二集團櫻花開得正美，吸引遊客上山遊賞，擁抱原鄉好風光。圖／高雄市政府原民會提供
高雄桃源寶山二集團櫻花開得正美，吸引遊客上山遊賞，擁抱原鄉好風光。圖／高雄市政府原民會提供

國際新冠肺炎疫情嚴峻無法出國賞櫻，不如安排一趟高雄原鄉之旅，賞櫻、踏青、泡湯、品茗一次滿足。

高雄市政府原民會主委阿布斯說，高雄市境內有3個原民區，包括那瑪夏、桃源、茂林，各擁不同人文風情與自然生態，適合放慢腳步，規畫一趟「部落心體驗」。

賞櫻何處去? 阿布斯說，連續寒流催出梅花、櫻花綻放，這時節高雄桃源寶山二集團櫻花公園正美，河津櫻幾乎全開了，可說是「爆炸性開花」，今年花況不錯，彷彿置身仙境，美得讓人讚嘆，接下來還有八重櫻、山櫻、夜櫻等櫻種將接力綻放，是踏青賞花絕佳選擇。

寶山社區發展協會理事長柯樹山說，河津櫻開得正美，在藍天綠意相輝映下，就像一幅風景花，讓人醉心。接下來還有八重櫻、山櫻花、夜櫻，持續到農曆年期間都是賞花好時機。

高雄市桃源區寶山里二集團是賞櫻熱門去處，當地海拔約1500公尺，寶山櫻花公園有近5千株各類櫻花，從1月底至3月上旬接力綻放，目前河津櫻爆炸性開花，盛開8成以上，美不勝收。

遊客到原鄉賞花之餘，還能享受賞鳥樂，小巧可愛的繡眼科鳥類冠羽畫眉，及低拔常見的綠繡眼，在櫻花上吸取甜蜜，又跳又叫，吸引也吸引攝影愛好者駐足。也有不少遊客把握好天氣，在櫻花樹下野餐，相當愜意。

高雄市政府原民會持續輔導寶山假日市集，讓市集逐漸成為周末假日亮點活動，除在地農特產、傳統美食展售外，也能品嘗當地原生Q彈愛玉，走一趟桃源寶山，賞櫻、觀生態，也能走訪周邊咖啡園，到茶園體驗農事等，享受原鄉部落輕旅行。

阿布斯提醒，雖然原鄉環境空曠，但進部落賞櫻時，還是要戴口罩保護自己也保護他人，落實防疫不鬆懈。

高雄桃源寶山二集團櫻花開得正美，吸引遊客上山遊賞，擁抱原鄉好風光。圖／高雄市政府原民會提供
高雄桃源寶山二集團櫻花開得正美，吸引遊客上山遊賞，擁抱原鄉好風光。圖／高雄市政府原民會提供
高雄桃源寶山二集團櫻花開得正美，吸引遊客上山遊賞，擁抱原鄉好風光。圖／高雄市政府原民會提供
高雄桃源寶山二集團櫻花開得正美，吸引遊客上山遊賞，擁抱原鄉好風光。圖／高雄市政府原民會提供
高雄桃源寶山二集團櫻花開得正美，吸引遊客上山遊賞，擁抱原鄉好風光。圖／高雄市政府原民會提供
高雄桃源寶山二集團櫻花開得正美，吸引遊客上山遊賞，擁抱原鄉好風光。圖／高雄市政府原民會提供

櫻花 賞櫻 高雄市

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