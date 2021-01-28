南台灣空汙嚴重 環團批高雄民進黨8名立委無作為

立法院副院長蔡其昌號召民進黨中部縣市立委宣布，針對中火燃煤機組除役時程提出主決議案，本周五可望通過；環團今召開記者會，認為民意代表不應只關注中火問題，空汙問題是全台的，除了關注中火以外，環團提出全台應該在2032無煤，並批評民進黨高雄八名立委，對南部空汙無作為。

環團記者會後也拜會國民黨、民眾黨和時代力量等立院黨團，希望朝野能通過2032年終結公民營煤電、無煤的期程決議文。

立法院副院長蔡其昌率領民進黨台中彰化立委，提出中火燃煤應提早於2035年除役的期程，但環團提的民間版本認為，中火燃煤除役要更提早5年，高雄興達港應該在今年除役，且全國的燃煤電廠，最慢應該2032年除役。

近期南部空汙嚴重，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，拜託大家請不要只關心中火，高雄高屏那些人怎麼辦，當台南科學園區年輕人去那邊貢獻他的生命、力量時，但卻讓年輕人吸到台灣最糟的毒，「這樣好嗎？」

近期高頻地區空品惡劣，高雄測站幾乎全都紅害，簡直回到1950年代、英國倫敦被霾害籠罩的情景，環團認為，相較於民進黨中部縣市立委提出主決議，民進黨高雄的立委多達八人似乎毫無作為。

南部反空汙大聯盟發言人李建誠表示，環團非常不滿高雄八名立法委員，也都是民進黨籍立法委員，為什麼這個時候無聲無息，也毫無作，高雄的無煤期程在哪裡。台中已經在討論2035、2040，高雄立委一點聲音、看法都沒有，究竟是有沒有照顧高雄市民的健康。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，中南部環團去年在台中高雄接力主辦氣候雙遊行已訴求提出台灣無煤期程表 ，中火燃煤除役期程是進步的方向；更期盼立院朝野攜手， 促成中南部環團版2032年終結公民營煤電的台灣無煤期程決議文儘速順利通過。