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培育護理師人才 門諾醫院義賣「防疫」春聯
花蓮門諾醫院長期與學校合作培育護理人員，為募集培育基金，今天由護理人員自發性舉辦春聯義賣活動，將事前寫好的春聯掛在院內走道供民眾選購，將所得全捐給醫院。面對疫情衝擊，護理人員寫下「疫」起渡過、我愛「加零」、無「疫」則剛等春聯，表達抗疫的心情。
門諾醫院表示，東部護理人員培育計畫自2016年起至今，已培育123人，除了與台北馬偕專校合作招募公費生專班外，還有與其他學校建教的獎助專案，協助對護理有興趣的孩子投入護理專科領域。首屆與台北馬偕專校建教合作的15位應屆畢業生，即將在今年7月回到門諾醫院服務。
邁入第6年的春聯義賣活動，今年受疫情影響，首次取消在門診大廳現場揮毫，發起人資深護理師蔡雅雯說，雖然有點可惜，但防疫優先，相信即使改變春聯義賣的方式，大家對於東部護理培育的這份愛心依然不減。
蔡雅雯表示，東部地區受限交通、地理位置的關係，護理人力嚴重缺乏，因此，響應醫院推出的「東部護理人員培育計畫」，藉由對書法的興趣，貢獻一己之力，發起春聯義賣活動，義賣所得全數捐助醫院，每年看到許多民眾及醫護的支持，覺得特別有意義。
另外，由門諾醫院與台北馬偕專校聯合辦理建教合作，即將畢業的第一屆公費生，也利用在院內實習的機會為這項春聯義賣發聲，感謝大家的支持，助他們求學之路一臂之力，同時也祈願疫情快結束，恢復正常生活。
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