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慢性病患注意！春節慢箋到期 藥師：提前領藥免煩惱
最近有許多民眾拿慢箋藥物，發現下一次領藥區間是在春節假期，卻已安排出遊計畫，問藥局該怎麼辦？衛福部胸腔病院藥劑師李品誼今天說，最近常有民眾問這樣的問題，提醒大家過年期間各醫療院所開放時間可能調整，這兩天應該趕快詢問可不可以提前領藥。
胸腔病院為避免持有慢性病連續處方箋的民眾中斷用藥，影響病情，領藥日最後一天、藥吃完的那一天在過年期間者可提前領藥。
李品誼說，今年春節假期2月10日至2月16日，院方放寬至1月29日開始可回診由醫師處方給藥或領取下個月用藥，請民眾務必提前檢查剩餘藥品可用天數。
胸腔病院表示，春節期間從小年夜到初二在台南市區大同門診都有提供半天的門診服務，初四起即全天正常看診，並有提供類流感特別門診，讓民眾在春節及防疫期間也能得到完善的醫療服務。
另外，衛生福利部胸腔病院黃紹宗院長也提醒民眾，過年期間聚餐飲酒且大魚大肉難免，但飲食上仍須注意，例如：酒精與部分藥物會有交互作用，慢性病病人應避免過量飲酒；紅麴類的健康食品，會加強降膽固醇的作用，增加藥品的副作用，同樣不可輕忽。過年期間，若民眾有用藥問題也可打電話來醫院向藥師諮詢，安心用藥過好年。
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