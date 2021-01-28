快訊

尖石2歲男童吃葡萄意外噎死 家屬悲痛哭喊：就快過年了

比脫歐更怒？英歐反目的疫苗「阿斯特捷利康之戰」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

對抗疫情部彰不逃也唱「手牽手」 錄製影片為部桃加油

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
部彰醫護人員呼應部桃，今天也接力唱「手牽手」。記者簡慧珍／攝影
部彰醫護人員呼應部桃，今天也接力唱「手牽手」。記者簡慧珍／攝影

衛福部桃園醫院爆發武漢肺炎群聚感染，醫護接力唱「手牽手」影片PO網引起共鳴，衛福部彰化醫院醫護感同身受，也接力合唱「手牽手」影片，高喊「部桃加油、大家加油」，相信協力一定能擊潰病毒。

部彰院長曾孔彥、家醫科主任廖曜磐、腎臟內科主任蔡旻叡、復健科主任廖宜新及護理科主任吳娟帶領護理師，合唱「手牽手」，短片穿插過去一年部彰醫護人員對抗疫情的畫面，包括戴上N95口罩、穿上防護衣、分區辦公、戶外X光車、視訊門診、視訊探病及各界捐贈物資，表達漫長一年的艱苦抗疫過程，為部桃加油，也藉此鼓舞院內員工士氣。

部彰醫護表示，部桃鄰近機場，肩負邊境防疫大任，不幸爆發疫情，他們感同身受，同為醫護的他們很了解部桃醫護辛苦的防疫過程，也了解那種成為疫情焦點的辛酸，所以他們站出來，希望大家一起為部桃醫護打氣。

院長曾孔彥指出，急診室和不少病房的醫護人員都戴上N95口罩、勤消毒洗手，每當脫下口罩時，臉上一道道壓痕，手部龜裂破皮，已成為醫護人員的生活日常，壓痕會消失，皮膚會痊癒，大家在意的是疫情能否早日消退。

部彰急診室護理長邱惠梅表示，疫情延續一年，在第一線的醫護人員至今仍受到民眾疼惜和愛護，2天前又有人送一大箱芭樂到急診室，支持力量不曾斷歇是醫護人員堅定不畏縮的動力來源，堅信病毒從未戰勝希望，終將被相互扶持的人類擊退，希望大家和部桃「手牽手」，為部桃加油，實現歌詞中「你和我才有明天的彩虹」。

部彰醫護人員接力唱「手牽手」，為部桃加油。記者簡慧珍／攝影
部彰醫護人員接力唱「手牽手」，為部桃加油。記者簡慧珍／攝影

醫護人員 疫情

延伸閱讀

感謝部桃醫護！生技業者送60箱人蔘液補元氣

部桃醫護今隔離期滿！ 院長徐永年視訊感謝各界支持

挺防疫！王品「桃園20店」外帶優惠 醫護吃添好運85折

部桃首批醫護今解隔離 在家待命

相關新聞

南台灣空汙嚴重 環團批高雄民進黨8名立委無作為

立法院副院長蔡其昌號召民進黨中部縣市立委宣布，針對中火燃煤機組除役時程提出主決議案，本周五可望通過；環團今召開記者會，認...

對抗疫情部彰不逃也唱「手牽手」 錄製影片為部桃加油

衛福部桃園醫院爆發武漢肺炎群聚感染，醫護接力唱「手牽手」影片PO網引起共鳴，衛福部彰化醫院醫護感同身受，也接力合唱「手牽...

影／封館消毒嚇壞網友 漢來美食：台中店配合食安稽查

漢來海港城餐廳官網昨晚粉專宣布營業調整公告，「漢來海港台中店因內部調整1/28(四)停止營業一天」，由於正值衛福部桃園醫...

地震儀可以分辨核爆和地震嗎？蔡英文問倒鄭明典

蔡英文總統日前視察中央氣象局的鞍部氣象站，聽取氣象局長鄭明典介紹辦公環境、大氣及酸雨監測、地震儀器、觀測坪等設備，並頒發...

注意圖形化標誌！ 一張圖看春節高乘載、國道匝道封閉

春節將至。交通部高公局說，春節連假於國1、國3及國5部分路段及時段實施高乘載管制。已規畫於實施高乘載管制交流道入口前設置...

15縣市低溫特報！ 強冷氣團來襲低溫探10度 愈晚愈冷

強烈大陸冷氣團下午來襲，中央氣象局說，愈晚會愈冷。氣象局稍早也針對15縣市發布低溫特報，低溫下探10度，務必注意保暖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。