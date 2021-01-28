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對抗疫情部彰不逃也唱「手牽手」 錄製影片為部桃加油
衛福部桃園醫院爆發武漢肺炎群聚感染，醫護接力唱「手牽手」影片PO網引起共鳴，衛福部彰化醫院醫護感同身受，也接力合唱「手牽手」影片，高喊「部桃加油、大家加油」，相信協力一定能擊潰病毒。
部彰院長曾孔彥、家醫科主任廖曜磐、腎臟內科主任蔡旻叡、復健科主任廖宜新及護理科主任吳娟帶領護理師，合唱「手牽手」，短片穿插過去一年部彰醫護人員對抗疫情的畫面，包括戴上N95口罩、穿上防護衣、分區辦公、戶外X光車、視訊門診、視訊探病及各界捐贈物資，表達漫長一年的艱苦抗疫過程，為部桃加油，也藉此鼓舞院內員工士氣。
部彰醫護表示，部桃鄰近機場，肩負邊境防疫大任，不幸爆發疫情，他們感同身受，同為醫護的他們很了解部桃醫護辛苦的防疫過程，也了解那種成為疫情焦點的辛酸，所以他們站出來，希望大家一起為部桃醫護打氣。
院長曾孔彥指出，急診室和不少病房的醫護人員都戴上N95口罩、勤消毒洗手，每當脫下口罩時，臉上一道道壓痕，手部龜裂破皮，已成為醫護人員的生活日常，壓痕會消失，皮膚會痊癒，大家在意的是疫情能否早日消退。
部彰急診室護理長邱惠梅表示，疫情延續一年，在第一線的醫護人員至今仍受到民眾疼惜和愛護，2天前又有人送一大箱芭樂到急診室，支持力量不曾斷歇是醫護人員堅定不畏縮的動力來源，堅信病毒從未戰勝希望，終將被相互扶持的人類擊退，希望大家和部桃「手牽手」，為部桃加油，實現歌詞中「你和我才有明天的彩虹」。
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