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申辦護照書表填寫及受理流程簡化 下月起全面提供

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部今天表示，申辦護照書表填寫及櫃檯受理流程簡化這項措施，自2月1日起將全面擴增至一般件、速件及旅行社團件的受理櫃檯，圖為新版護照封面。記者徐偉真/攝影
外交部今天表示，申辦護照書表填寫及櫃檯受理流程簡化這項措施，自2月1日起將全面擴增至一般件、速件及旅行社團件的受理櫃檯，圖為新版護照封面。記者徐偉真/攝影

外交部今天表示，領事事務局及四個辦事處今年起先從網路預約櫃台試辦「申辦護照書表填寫及櫃台受理流程簡化」措施，經過約一個月的試辦後執行情況良好，下個月起，這項服務將擴增至一般件、速件及旅行社團件的受理櫃檯。

外交部表示，外交部領事事務局及四個辦事處4日起，已率先由網路預約櫃檯試辦「申辦護照書表填寫及櫃檯受理流程簡化」便民服務措施，這段期間執行情形良好，另外外交部領務局及四個辦事處也已在1月15日至20日間，辦理北部、中部、南部、東部及雲嘉南地區的旅行社宣導說明會，讓代送護照申請件的旅行業者了解新的流程。

外交部表示，申辦護照書表填寫及櫃檯受理流程簡化這項措施，自2月1日起將全面擴增至一般件、速件及旅行社團件的受理櫃檯。

外交部表示，未來國人申辦護照將改填寫「簡式護照資料表」，再由收件櫃檯服務人員直接將身分證件套印至護照申請書，省去影印及黏貼身分證影本程序，經送件的申請人、法定代理人或委任代辦者確認資料無誤與簽名後，即完成手續，可大幅減少填寫書表及臨櫃等待時間。

外交部表示，民眾也可以使用領務局提供的「網路預約申辦護照」服務（網址為：www.boca.gov.tw/wp-paar-guide-1.html），除了可以事先在線上填妥「簡式護照資料表」之外，還可順便預約好未來10個工作天內的申辦護照地點、日期及時段，歡迎國人多加使用。

護照 外交部 旅行社

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